Вадим Карасев

Представитель Пентагона заявил, что ему нечего добавить о взрыве на Крымском мосту

Пентагон отказался комментировать взрыв на Крымском мосту. Его представитель заявил РИА Новости, что американское оборонное ведомство видело сообщение, однако ему нечего добавить о чрезвычайном происшествии.

«Мы видели сообщения о взрыве на Керченском мосту, но нам нечего добавить о ситуации», — указал чиновник.

Представитель Пентагона добавил, что украинские силы сражаются и «сами решают, как, когда и где им это делать».

Ранее депутат сейма Польши от фракции левых Роберт Бедронь отреагировал на новости о подрыве Крымского моста. По его словам, информация о происшествии стала «бальзамом на сердце».

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу поздравил Украину в связи со взрывом на Крымском мосту.

Утром 8 октября стало известно о взрыве грузового автомобиля на Крымском мосту. В результате частично обрушились два автомобильных пролета моста, а также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава.

