. Переноса Tales from the Borderlands не планируется — игра уже «ушла на золото»
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Переноса Tales from the Borderlands не планируется — игра уже «ушла на золото»

Переноса Tales from the Borderlands не планируется — игра уже «ушла на золото»


Анонсированная около месяца назад игра Tales from the Borderlands выйдет в ранее названный срок. Проект обещали выпустить 21 октября, и он в этот день и должен направиться в релиз, если не случится ничего экстренного. Разработчики Tales from the Borderlands уже отчитались в своих социальных сетях, что «игра ушла на золото», что означает готовность играбельного билда для пользователей.


Стоит напомнить, что созданием приключенческой игры New Tales from the Borderlands занимается команда Gearbox (ответственная за основные игры в серии Borderlands). События в игре будут происходить на планете Пандора, а в качестве основных персонажей выступят: Ану, Фран и Октавио.

Игра выходит на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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