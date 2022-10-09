. По сделке Microsoft и Activision регулятор опрашивает крупные издательства и студии, задавая более 100 вопросов

Вадим Карасев





Сделка Microsoft и Activision Blizzard важна для игровой индустрии, но далеко не все компании считают, что ее необходимо одобрять. Регуляторы в разных регионах запрашивают дополнительные сведения от игровых компаний по сделке, и стало известно, каким образом это происходит в ЕС.

Как сообщает reuters, антимонопольные орган ЕС опрашивает разработчиков игр, издателей и дистрибьюторов по вопросу, повлияет ли сделка на игровую индустрию. Нет полного списка компаний, которые попали в опрос от регулятора, но известно, что сам опросник содержит больше 100 вопросов, среди которых уточняют:

Какие облачные сервисы среди Nvidia GeForce Now, Sony Playstation, Google Stadia, Amazon Luna и Facebook Gaming могут считаться наиболее привлекательными после сделки.Насколько важна франшиза Call of Duty для дистрибьюторов консольных игр, сторонних сервисов подписки на несколько игр на компьютерах и поставщиков облачных сервисов потоковой передачи игр.Усилит ли эксклюзивность игр Activision Blizzard операционную систему Microsoft Windows по сравнению с конкурентам.

Это лишь малая часть вопросов, по которым компании должны ответить регулятору до 10 октября. Ожидается, что антимонопольные органы ЕС должны принять предварительное решение по сделке к 8 ноября.