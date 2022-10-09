. Погибла семья блогеров: число жертв из-за взрыва на Крымском мосту увеличилось до пяти
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Погибла семья блогеров: число жертв из-за взрыва на Крымском мосту увеличилось до пяти

Погибла семья блогеров: число жертв из-за взрыва на Крымском мосту увеличилось до пяти

Вчерашний подрыв Крымского моста не только частично разрушил конструкцию, но и унес жизни нескольких человек. Сначала было известно о трех погибших, а сегодня их число возросло до пяти.

Следственный комитет установил личности еще двух жертв на Крымском мосту. Это была семейная пара из Санкт-Петербурга. 33-летняя Зоя С. и 53-летний Эдуард Ч. В момент взрыва они проезжали на своем кадиллаке рядом с грузовиком.

Молодые люди были известными гидами в Питере и начинающими блогерами. Оба по образованию историки, на YouTube у них был канал HedgehogTB. Там ребята снимали видеоролики, в которых рассказывали о династии Романовых. Зоя и Эдуард считали, что документальные фильмы об исторических событиях не должны быть унылыми. Канал их был небольшим — всего 470 подписчиков.

Стоит отметить, что в легковом автомобиле, взорвавшийся вместе с грузовиком, помимо Зои и Эдуарда находились также Глеб О. и Сергей М. СК РФ возбудил уголовное дело.

К слову, спустя сутки после трагедии, автомобильное и железнодорожное движение уже восстановлено. Автодвижение осуществляется в реверсивном режиме после тщательного досмотра.

# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: starhit

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