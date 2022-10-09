. Поэтесса высказалась о запрете песен Аллы Пугачевой
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Поэтесса высказалась о запрете песен Аллы Пугачевой

Поэтесса высказалась о запрете песен Аллы Пугачевой
Рубальская призналась, что ей все равно, что певица Алла Пугачева попала в черный список. В СМИ прокатилась информация о том, что песни Аллы Пугачевой больше не будут крутить на радио в России. Дескать звезда оказалась в негласных черных списках. Лариса Рубальская, чьи песни как раз исполняла народная артистка, прокомментировала эту новость. Поэтесса заверила, что она от этого не пострадает – новость ее не сильно волнует.
«Ну, запретили так запретили. Они (песни – прим. ред.) прожили свою жизнь. Я эти песни на своих концертах пою – и «Живи спокойно страна», и «Доченьку». Мне-то не запрещено», — сказала Рубальская. Генеральный директор Европейской медиагруппы (входят радиостанции «Европа плюс», «Ретро ФМ», «Дорожное радио», «Новое радио» и другие) Роман Емельянов, к слову, ранее заверил, что у них с композициями Аллы Пугачевой все по-прежнему: никто от них не отказывался, сообщает «Абзац».
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

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