. Полякам предложили сесть в тюрьму из-за кошмарных счетов за электричество

Вадим Карасев

Журналист Орбитовский предложил полякам сесть в тюрьму, чтобы не платить за электричество

Журналист Лукаш Орбитовский в шутку предложил полякам сесть в тюрьму из-за кошмарных счетов за электричество, чтобы не платить по ним. Его слова опубликовало издание Onet.pl.

Автор рассказал, что в течение года преподает литературу в одном из исправительных учреждений. На одном из занятий обсуждалась тема российской спецоперации на Украине, а также рост стоимости энергоресурсов.

Орбитовский отметил, что его ученики посмеялись и заявили, что их увеличение счетов за электроэнергию не касается.

«Именно так я узнал единственный способ избежать получения кошмарных счетов. Нужно немедленно сесть в тюрьму», — заключил журналист.

Ранее граждане Польши вышли на митинг «Только темнота», выступая против высоких цен на энергию. У части протестующих были замечены транспаранты и флаги с лозунгами «Госкомпании обкрадывают поляков», «Правительство погружает города в темноту», «Правительство дилетантов».

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в письменном обращении к митингующим возложил вину за происходящее на Россию. Он отметил, что польское правительство уже приняло решение направить на поддержку органов местного самоуправления десятки миллиардов злотых.

