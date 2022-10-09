. Попавшая в черный список Украины Анна Седокова: «Переезжаю. Полтора месяца жила в гостинице»
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Попавшая в черный список Украины Анна Седокова: «Переезжаю. Полтора месяца жила в гостинице»

Попавшая в черный список Украины Анна Седокова: «Переезжаю. Полтора месяца жила в гостинице»

Недавно артистка вернулась в Россию из США, где проживала с семьей. После этого стало известно, что Анна Седокова попала в санкционный список родной Украины. По всей видимости, теперь Аня будет строить бизнес в РФ.


Несмотря ни на что, Седокова не расстраивается и продолжает работать. А сегодня артистка рассказала о небольших переменах в жизни.

«Переезжаю. Полтора месяца живу в гостинице, потому что хочу так. И не хочу жить одна в квартире. Я привыкла, что квартира или дом — это место, где дети и собаки, где семейные ужины и завтраки. И да. Я люблю жить в гостинице, особенно в лучшей», — призналась 39-летняя исполнительница в личном блоге.

А ведь еще пару месяцев назад в СМИ просочилась новость о том, якобы Анна Седокова лишилась бизнеса в РФ. По всей видимости, теперь эта информация неактуальна.

«Как видно из документации, Анна Седокова является гражданкой Украины. Впрочем, чтобы зарегистрировать свое ИП в России, вовсе не обязательно быть обладателем российского паспорта. Однако бизнес автоматически закрывается, когда заканчивается срок действия вида на жительства (ВНЖ).

Видимо, так и произошло в случае артистки. Если ВНЖ подошел к концу, Анна Седокова в течение двух недель должна покинуть страну. Либо, если ее поймают, певицу ждет процедура выдворения», — рассказывал юрист Михаил Алексеев в материале «КП».

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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