. Послу Украины вручили ноту из-за подготовки Киевом удара по Белоруссии

Министерство иностранных дел Белоруссии в субботу вечером вручило послу Украины в Минске Игорю Кизиму ноту протеста в связи с подготовкой Киевом удара по территории республики. Об этом сообщается на сайте МИД Украины.

В украинском внешнеполитическом ведомстве заверили, что страна не имеет таких планов, и выдвинули версию, что вручение ноты может быть частью плана Москвы «по осуществлению провокации и последующему обвинению» Киева.

Там также призвали власти Белоруссии «перестать выполнять прихоти Кремля и немедленно прекратить оказывать поддержку России» в ее действиях против Украины.

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз подтвердил РИА Новости сведения о вручении ноты украинскому послу.