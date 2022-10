. Представили коллекционный набор Need for Speed Unbound — с маркерами и балаклавой

Вадим Карасев





На этой неделе состоялся анонс игры Need for Speed Unbound, и она выйдет уже скоро — 2 декабря 2022 года. Проект создается только для консолей нового поколения и PC, и с ним разработчики стремятся охватить новую аудиторию, предлагая, в том числе, нетипичный для Need for Speed художественный стиль.

Первые детали Need for Speed Unbound: движок, открытый мир, кроссплатформа

На французской версии Amazon появился официальный коллекционный набор Need for Speed Unbound. Это не издание игры, а именно набор с атрибутами в стиле игры, который выпускается EA. В него входят:

Need for Speed Unbound Standard Edition — коллекционная коробка,Футляр SteelBook,Балаклава,3 маркера Street Artist,24 наклейки Hello,5 виниловых наклеек.

За данный набор на Amazon просят 28,81 евро.