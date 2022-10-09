. Приметы и поверья на 9 октября 2022 года: какой будет погода в ближайшее время и зимой

9 октября по церковной традиции отмечают день Иоанна Богослова. С давних пор наши предки верили, что тех, кто сквернословит в этот день, ждет большая полоса неудач. Есть и другие запреты, а также масса примет, которые расскажут о погоде на ближайшие дни.

Какие существуют традиции и обычаи в день Иоанна Богослова 9 октября





Иоанн Богослов является единственным, кто из 12-ти апостолов умер своей смертью. После того как Иисус вознесся на небеса, святой остался в Иерусалиме, чтобы оказывать всяческую помощь Богородице, матери Спасителя. После ее смерти Иоанн проповедовал Истину, и из-за этого постоянно подвергался гонениям. Существует много преданий о жизни апостола, и в одном из них говорится о том, что Иоанн прожил более 100 лет, а свою приближающуюся смерть почувствовал.

Именно к этому дню раньше люди, проживающие в южных областях, завершали посев озимых культур. Есть поверье, что 9 октября не стоит употреблять в пищу лук и чеснок, так как есть вероятность того, что чирьи появятся.

У Иоанна Богослова просят благосклонности и удачи в дальней дороге, а особенно опасались перекрестов. Связано это с тем, что именно на пересечении дорог совершали обряды, чтобы избавиться от болезней, неудач или при гадании. Также считается, что именно на перекрестке можно встретить покойника.

Если человек отправлялся в дорогу дальнюю, а особенно в темное время суток, то просил у святого защиты от всего нехорошего.

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По приметам и поверьям на 9 октября можно понять, какой будет погода в ближайшее время и зимой





В давние времена благодаря своей наблюдательности люди могли понять, какой будет погода в тот или иной период. Приметы и поверья на 9 октября позволяют узнать о погоде следующее:

если в этот день ненастье и идет дождь, то в течение 3 недель установится такая погода;

зиму можно ждать с Михайлова дня, 21 ноября, если в этот день выпал снег;

можно ждать три январские оттепели, если снег идет вперемешку с дождем;

в июне следующего года будет холодно и дождливо, если в этот день светит солнце и тепло;

если птица тетерев сидит на самом верху дерева, то можно будет наслаждаться ясной погодой;

погода будет ветреной, если закат розовый;

можно ждать ненастья, если солнце заходит в дымке;

если виднеются яркие звезды, то погода будет погожей, а вот тусклые предвещают ненастье;

если листья сильно опадают, то в скором времени наступят холода;

в скором времени выпадет снег, если грачи улетели в теплые края.

Люди, которые рождаются 9 октября, по своей натуре непоседы, а характер у них сильный и волевой. Всегда придерживаются своих принципов, а вот лицемерия или жеманства терпеть не могут.