. Приметы и традиции праздника Иоанна Богослова 9 октября 2022 года: что можно и нельзя делать в этот день

Сегодня, 9 октября, православная церковь почитает память апостола Иоанна Богослова. Он был возлюбленным учеником Иисуса Христа и, как гласит легенда, это единственный из 12 апостолов, который умер своей смертью. В день Иоанна Богослова нельзя было отказывать в помощи нуждающимся. Апостол Иоанн Богослов — одна из самых романтических фигур времен становления христианства. Молодого красавца еще называют Апостолом Любви за его простую и глубокую речь, которой пронизано все Евангелие от Иоанна: «Бог есть Любовь». На иконах он чаще всего изображен вместе с Ангелом, который диктует ему тайну Самого Господа.

Что можно и нельзя делать на Иоанна Богослова





На Иоанна Богослова определяют, какой будет зима: березы начали сбрасывать листву — все три зимних месяца окажутся теплыми, причем зима будет холодной, если с осины осыпались еще зеленые листья.

Не стоит 9 октября 2022 года резать овощи, иначе урожай почернеет и сгниет.

Из особенностей праздника: до обеда работать можно, а во второй половине дня – нельзя. Кто ослушается предостережения и возьмется за тяжелую работу, те навлекут плохую погоду.

В этот праздник запрещено есть чеснок и лук, иначе всю зиму будут сниться мертвые.

На Иоанна Богослова старую и неудобную обувь обувать не стоит – к плохому жизненному пути.

Опасно ссориться и конфликтовать с семьей, не стоит желать другим людям зла, следует мыслить только позитивно.

Все содеянное в этот день может вернуться к человеку неприятностями.

Приметы праздника Иоанна Богослова





Народные приметы на 9 октября 2022 года расскажут о переменах в погоде:

Если на Иоанна Богослова идет дождь, то еще три недели будет сырая погода. Зима начнется 21 ноября, на Михайлов день, если 9 октября выпадет снег. Подуют сильные ветры, если закат розового цвета. О приближении ненастья расскажет солнце, что садится в облако, а если в тучи — к дождю. Снег выпадет скоро, если грачи уже улетели. Предвестником трех сильных потеплений станет дождь со снегом, выпавший в этот праздник. Июнь будет холодным и дождливым, если 9 октября тепло и солнечно. Установится ясная погода, если тетерев на верхушке дерева сидит. Дымка в небе на закате дня вокруг солнца — быть ненастью. Чем ярче звезды светят, тем лучше будет погода, а если они тускло мерцают в ночи, то жди осадки в виде дождя или снега.

Зима окажется ранней, если к этому дню наблюдается сильный листопад.

Традиции праздника Иоанна Богослова





В южной части страны до Иоанна Богослова в старину старались закончить сезон посевных озимых культур.

К святому принято обращать в молитвах с просьбой о покровительстве в путешествии.

Рожденные в этот день активны и не могут долго сидеть на одном месте. В детстве они ужасные непоседы. Зато имеют сильную волю, верны своим убеждениям, преданы тем, кого любят, прямолинейны и открыты.

Такие личности не станут терпеть ложь и лицемерие, обличая обманщика.

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Защитить от любого негатива их могут украшения с яшмой и топазом.