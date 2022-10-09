. Простой способ красиво свернуть блинчик треугольником
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Простой способ красиво свернуть блинчик треугольником

Простой способ красиво свернуть блинчик треугольником

Блинчики — это прекрасный завтрак, сытный и многовариантный. Их можно приготовить по любимому рецепту с добавлением той начинки, которая вам нравится, завернув особым образом. Способ подачи зависит и от выбранного содержимого, и от вашей фантазии. Обычными блинчиками трубочкой уже никого не удивишь, хочется порадовать родных и гостей чем-то новым, визуально привлекательным. Вот именно для такой цели предлагаем научиться сворачивать блинчики треугольником либо кармашком.

Как свернуть блинчик треугольником

Сворачивать блинчики можно разнообразными способами, но треугольником — это красиво, экономично и аккуратно. Блюдо смотрится идеально и порадует ваших гостей или же просто разнообразит домашнее меню.


Положите готовый блинчик на тарелку, а посередине поместите нужную начинку. Далее аккуратно заверните его с трех краев так, чтобы они не прикрывали начинку.


Затем все оставшиеся уголки треугольника еще раз нужно сложить к центру, чтобы они уже полностью прикрыли начинку.


Дабы зафиксировать форму, положите ваши блинчики на разогретую сковородку и обжарьте их на сливочном масле.


Блинчики кармашком

Как альтернатива миниатюрным блинчикам треугольником, можно завернуть их кармашком. Это очень удобно и просто, особенно когда вы собираетесь начинить их пастообразной начинкой. Главное, чтобы она не была слишком жидкой, иначе вытечет.


Сначала начинку равномерно распределите по одной половине блинчика, а после этого сложите его пополам и еще раз по центру. Этот треугольный кармашек удобно брать руками, да и на тарелке он выглядит очень привлекательно.

# Общество Еда
По материалам: rsute

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