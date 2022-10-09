. Работу облачных игр в приложении Xbox на PC улучшили, в обновлении для инсайдеров
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Работу облачных игр в приложении Xbox на PC улучшили, в обновлении для инсайдеров

Работу облачных игр в приложении Xbox на PC улучшили, в обновлении для инсайдеров


Команда Xbox продолжает развивать сервис Xbox Cloud Gaming не только в браузере, но и в своих приложениях, где он интегрирован. Пользователи PC могут запускать игры в облаке по подписке Game Pass Ultimate через приложении Xbox. Вышел апдейт приложения для инсайдеров, который должен улучшить работу игр через Xbox Cloud Gaming.

В сообщении для инсайдеров Microsoft пишет следующее об изменениях в работе Xbox Cloud Gaming через приложение Xbox на PC:

Эта сборка приложения Xbox включает некоторую скрытую поддержку облачных игр. Внесены улучшения в игровые сервисы для обеспечения надежности запуска.

Отметим, что речь идет о версии приложения Xbox 2210.1001.59.0 для инсайдеров. Если ранее вы сталкивались с нестабильной работой облачных игр через приложение Xbox на PC, теперь эта проблема должна быть решена.

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По материалам: newxboxone

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