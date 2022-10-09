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Раскрыты условия падения рубля

Раскрыты условия падения рубляАналитик Сыроваткин допустил падение рубля при продаже нерезидентами российских активов

Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин заявил, что наиболее заметно рубль может упасть по отношению к доллару и евро. В интервью с агентством Прайм он объяснил, в каких ситуациях это возможно.

Эксперт раскрыл условия падения рубля и допустил, что это произойдет, если нерезиденты займутся продажей российских активов и конвертируют выручку в валюту, после чего вывезут ее из страны. Если эти события не воплотятся в жизнь, то по итогам 2022 года доллар будет держаться на уровне 69 рублей, по итогам 2023-го — около 75 рублей.

«Вполне возможно, что санкции против НКЦ [Национального Клирингового Центра] пока не вводятся из-за того, что некоторые страны Запада продолжают зависеть от импорта российских товаров (те же удобрения). Однако никто не может гарантировать того, что НКЦ не попадет под санкции, например, в следующем году», — подчеркнул аналитик.

Сыроваткин напомнил, что динамика валютных курсов зависит от спроса и предложением. Приток валюты на Мосбиржу удовлетворяет спрос на нее, однако в будущем выручка экспортеров способна заметно упасть. Это уменьшит предложение, а спрос увеличится благодаря возобновлению импорта. В таком случае нет причин ожидать курс 100 рублей за доллар.

Ранее россиянам назвали способы использования валюты. Экономист Юрий Капышек призвал перевести валюту в рубли, инвестировать или открыть вклад.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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