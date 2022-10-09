. Разработка State of Decay 3 уже длится не менее 4 лет
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Разработка State of Decay 3 уже длится не менее 4 лет

Разработка State of Decay 3 уже длится не менее 4 лет


Игра State of Decay 2 вышла в мае 2018 года, и до сих пор проект поддерживается, а ее аудитория уже давно перевалила за 11 миллионов игроков. В 2020 году студия Undead Labs анонсировала State of Decay 3, и игра обещает предложить AAA-уровень по качеству, впервые в серии, как говорят разработчики.

Игроки обратили внимание на профиль LinkedIn дизайнера Luis Yepez, который работал в Undead Labs. Согласно информации в его профиле, разработка State of Decay 3 длится с 2018 года, то есть игра уже создается не менее 4 лет.


При этом, ходят разные слухи вокруг State of Decay 3, а разработчики или команда Xbox пока не рассказывают на какой стадии находится разработка проекта. В начале 2022 года портал Kotaku публиковал материал, в котором сообщал, что игра все еще на стадии предварительного производства. В том же материале говорилось, что в 2021 году студия Undead Labs представила внутреннее демо для команды Xbox, которое оказалось провальным, после чего других демонстраций игры не было.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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