. Реакция Запада: политики поздравляют Украину с успешным терактом на Крымском мосту
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Реакция Запада: политики поздравляют Украину с успешным терактом на Крымском мосту

Реакция Запада: политики поздравляют Украину с успешным терактом на Крымском мосту

МИД Эстонии поздравил Украину со взрывом на Крымском мосту. Министр иностранных дел республики Урмас Рейнсалу назвал остановку движения по объекту "положительным моментом", передает Delfi.

Руководитель эстонского внешнеполитического ведомства предположил, что за подрывом российской инфраструктуры стоит украинский спецназ или силы специальных операций. Глава МИД подчеркнул, что физически Крымский мост пока не разрушен, однако дипломат даже нынешние повреждения расценил как успех Киева.


"Эстония, безусловно, приветствует это и поздравляет украинские подразделения специального назначения, которые, вероятно, стоят за этой операцией. Мост физически не разрушен, обрушилась часть автомобильных пролетов, и горит железная дорога. Но положительным моментом является то, что движение остановилось", — сказал эстонский министр.

Мощнейший взрыв на Крымском мосту прогремел ранним утром 8 октября. Исходя из данных следствия, был подорван грузовик, следовавший со стороны Таманского полуострова, что вызвало возгорание топлива в семи цистернах состава, проходившего в это время по железнодорожной части моста. В результате взрыва было обрушено два пролета шоссейной части. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет. Прокуратура Республики Крым взяла на особый контроль ход установления обстоятельств происшествия на Крымском мосту.

В Латвии обрадовались взрыву на Крымском мосту

Радость и энтузиазм министра иностранных дел Эстонии поддержал депутат Сейма соседней Латвии Айнар Латковскис. Законодатель отметил, что утро 8 октября оказалось для него по-настоящему "добрым".

"Может ли быть что-то лучше, чем проснуться с новостью о горящем и разрушенном Крымском мосте?" – риторически поинтересовался Латковскис в соцсетях.

В конце августа советник главы офиса Владимира Зеленского пригрозил демонтировать Крымский мост в случае, если Россия сама этого не сделает. Официальный Киев расценивает данное сооружение как "объект незаконного строительства". Украинский ученый Андрей Иванец предложил депортировать русских из Крыма после гипотетического "возвращения" полуострова.

В Киеве можно сфотографироваться с "маркой" с изображением взрывов на Крымском мосту

"Бальзам на сердце": польские депутаты восхитились терактом на Крымском мосту

Депутат польского Сейма от фракции левых Роберт Бедронь, выступая в эфире местной радиостанции Zet, назвал "бальзамом на сердце" сообщения об украинском подрыве Крымского моста.

"Бальзам на наши сердца", - заявил польский законодатель.

Парламентарий от правящей партии Польши "Право и справедливость" Мирослава Стаховяк-Ружецкая в эфире той же станции пояснила, что взрыв на Крымском мосту имеет для Украины и ее партнеров не только символическое, но и практическое значение. По словам Стаховяк-Ружецкой, Крымский мост служил для переброски российского вооружения и техники.

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По материалам: uposters.ru

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