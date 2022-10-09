. Регина Тодоренко получила огромную поддержку от сына

Сын ведущей Регины Тодоренко пришел к ней на тренировку. Телеведущая, ставшая одной из участниц нового сезона шоу «Ледниковый период», в субботу поделилась с подписчиками своего Telegram-канала трогательным видео со съемок проекта. Трехлетний сын Михаил, который поддерживает маму на трибунах, подошел к кромке льда, чтобы сказать ей пару важных слов.«Моя поддержка! Мой стимул! Мой учитель! Старший пришел поддержать меня на льду; сказал, что верит в меня и любит! А больше ничего и не нужно!» - написала Регина под видео. Она также опубликовала в сети фото с Майклом на груди и подписью «Ради таких слов хочется жить дальше». Подписчики заметили, что на этом фото лицо счастливой мамочки блестит от слез. Регина Тодоренко и раньше принимала участие в проекте «Ледниковый период». В прошлый раз ее партнером на льду был Роман Костомаров, теперь со звездой катается Александр Энберт.