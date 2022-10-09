. Рената Литвинова больше не скрывает нежных чувств к Земфире

Актриса Рената Литвинова поделилась домашним фото с Земфирой, с которой они вместе улетели из России в Париж. Рената Литвинова и Земфира вместе покинули Россию и поселились во Франции, в Париже. Здесь подруги стали вести себя более раскованно, чем обычно. Например, раньше от обеих артисток невозможно было дождаться их совместных снимков в социальных сетях. А сейчас обе дамы делятся с поклонниками селфи, на которых они позируют вдвоем. Часто эти фотографии носят домашний, даже интимный характер — звезды расслабились и больше не скрывают свою духовную связь. На свежем фотокадре из Telegram Ренаты Литвиновой, знаменитости нежно прижимаются друг к другу щеками. Обе предпочли отказаться от макияжа.«Альбом ЗЕМФИРА ОТ ЛУКИ вышел сегодня»,- анонсировала новый альбом подруги Рената Литвинова. Напомним, Земфира выпустила новый мини-альбом под названием «Земфира от Луки». В него вошли четыре песни: «II», «Время не щадит», «Апероль» и «Мой друг».В создании мини-альбома принял участие племянник певицы Артур Рамазанов-Остапенко. Он написал музыку к треку «Апероль» и полностью сочинил композицию «Время не щадит». Еще одним приглашенным участником стал саксофонист Хьюго Ли. Сведением и мастерингом треков занимались Жером Девуа, Дмитрий Емельянов и Мэтт Колтон. Кстати, в августе Земфира вместе с Ренатой Литвиновой отметила в Париже свое 46-летие.