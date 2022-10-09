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Ритуалы и обряды на мощное Полнолуние Охотника 9 октября 2022 года

Ритуалы и обряды на мощное Полнолуние Охотника 9 октября 2022 года

Второе осеннее полнолуние наступило. В народе его называют Луной Охотника. В октябре 2022 года это особое астрологическое событие, которое открывает двери очередному коридору затмений.

Дата и время октябрьского полнолуния


9 октября в 23:55 по московскому времени состоится полнолуние в Овне. Луна в Овне имеет отрицательную энергетику. В частности, 9 октября ожидается повышение эмоциональности и поспешно принятых решений. Лучше всего думать, прежде чем совершать какие-то действия. Иначе потом можно сильно пожалеть. Также не стоит выяснять отношения. В противном случае велик риск на долгое ухудшить отношения с близкими людьми. Однако в этот день, как и в любое другое полнолуние, можно провести мощные обряды.

Луна Охотника откроет дверь солнечному затмению

25 октября начнется второй сезон затмений в году, отмеченный солнечным затмением в Скорпионе. Это октябрьское новолуние заставит вас столкнуться со скрытыми мотивами и смириться с чувствами.

Когда 28 октября ретроградный Юпитер вернется в знак Рыб, вы почувствуете желание исследовать свои духовные убеждения или задуматься о высших ценностях. Ретроградный Марс начнется 30 октября, традиционно призывая замедлиться и тщательно подбирать слова. Горячий будет месяц, что и говорить.

Правильно загадываем желание на полнолуние

Для того, чтобы загаданное в Полнолуние желание исполнилось, нужно настроиться соответствующим образом. Определитесь с тем, что именно хотите загадать. Это должно быть ваше самое сильное желание, мысли о котором вызывают у вас прилив эмоций — только тогда энергетический посыл будет достаточно сильным для того, чтобы оно осуществилось. Если вы начнете метаться от одной мечты к другой или попытаетесь загадать сразу несколько желаний, ничего не получится.

Не забывайте о том, что желание, направленное против кого-то, может обернуться против вас. Чтобы не причинить вред себе и окружающим, загадывайте только положительные желания — они обязательно исполнятся.

«Денежный магнит»

Чтобы привлечь финансы, нужно взять три разные монетки, небольшой магнит и свечу. Когда взойдет Луна, зажгите ее в центре, а по бокам треугольником расположите деньги. Свеча должна полностью догореть. После этого монеты отправьте в левый карман верхней одежды, а магнит — в правый. Когда пройдет неделя после полнолуния, переложите монеты в кошелек и потратьте при необходимости.

«Любовная записка»

Во время полнолуния зажгите две красные свечки, которые будут символизировать ваши с возлюбленным чувства. На листе бумаги напишите то, чего больше всего желаете: совместное путешествие, свадьбу и т. п. Положите записку между свечами, а потом разрежьте ее пополам и сожгите каждый из клочков в огне одной из свечей.

«Заговоренная вода»

Желание можно загадать и на воду, для этого нужно налить ее в прозрачный стакан. Держа его в руке и глядя на Луну, скажите вслух то, чего больше всего хотите. Воду следует оставить на подоконнике на ночь, а утром выпить залпом.

Обряды для привлечения денег и счастья в полнолуние

Чтобы привлечь в дом счастье и удачу, можно собраться или купить целебные растения, чтобы высушить их, измельчить до состояния порошка, а после — пересыпать в мешочек, который впоследствии можно повесить или расположить в одном из уголков дома. Он будет притягивать положительную энергетику в ваше жилище.

Для избавления дома от негативной энергетики нужно посыпать соль у порога. Причем лучше всего «нарисовать» четкую полосу, преграждающую путь в жилище.

Если положить целебные растения в горячую воду, можно помыть ей пол в квартире, чтобы избавиться от негативной энергетики.

Для привлечения денег стоит воспользоваться следующим обрядом: положите монеты в емкость с водой. После емкость нужно поставить на подоконник, в лунный свет. В таком виде деньги должны находиться в течение всей ночи. Утром каждую монету необходимо порознь разложить по карманам одежды.

Кроме этого, можно взять купюру и горящую свечу. Необходимо расположить купюру над пламенем так, чтобы она не загорелась, но начала нагреваться. В таком виде стоит подержать деньги три минуты, а после — положить в кошелек, но не тратить в течение месяца.

# Общество Разное
По материалам: rsute

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