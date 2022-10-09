. «Родители выкинули, как ненужную душу»: талант из Луганска с тяжелой судьбой покоряет шоу «Ты супер!»

У 17-летнего жителя Луганска непростая судьба — он вынужден жить под частыми обстрелами. Более того, в младенчестве Виталия Сазонова оставили мать с отцом. Родителей парню заменила бабушка, за которую он очень боится.

Несмотря ни на что, Сазонов не теряет оптимизма и мечтает громко заявить о себе. Первой ступенью на пути к его цели стало участие в шоу юных талантов «Ты супер!» на НТВ. Здесь Виталий раскрыл душу и рассказал о нелегком прошлом.

«Меня много предавали. Когда осознавал, что меня выкинули собственные родители, как ненужную душу, то в эти моменты было тяжело. Но ничего, я справился. Больше всего боюсь за маму — именно так называю свою бабушку. Просто я с ней то ли с двух, то ли с трех месяцев. Бабушка сказала, что мама просто оставила меня, сказала, мол, сейчас приду, и все, с концами», — разоткровенничался начинающий артист.

Виталик мечтает, что родительница одумается, найдет его и попросит прощения. «Отец говорил еще перед моим рождением, что отказывается от меня. Единственное, что он дал мне свою фамилию. Поэтому я его презираю», — признался парень.

Сейчас Сазонов покоряет жюри проекта «Ты супер» вокалом и умением держаться перед большой аудиторией. Правда, некоторые судьи его все же критикуют. «Не хватило тебя на сцене. Хочется, чтобы каждое твое движение было свободным. Ты делал так, как отрепетировал. А ты где в этой песне? Ты пропал», — отметил Алексей Воробьев, оценивая одно из выступлений Виталия.

Певец не стушевался и пообещал публике исправиться, а свой провал объяснил стеснением. К сожалению, ему не удалось попасть в финал шоу... «Ты действительно растерялся. Так было неубедительно. Но тембр у тебя классный!» — подчеркнула Диана Арбенина.