. Рома Желудь: «После каминг-аута не знаю, как смотреть в глаза своему восточному папе»

Популярность накрыла Рому в 14-летнем возрасте. Обезумев от славы, он пустился во все тяжкие: употреблял наркотики, вел беспорядочную половую жизнь, а вскоре признался, что стал бисексуалом. Сейчас блогеру стыдно за все свои выходки перед родителем.

Рома Желудь стал первым юношей, покорившим российское интернет-пространство. В нулевые парня накрыла невиданная популярность: его приглашали на мероприятия, шоу, светские тусовки и интервью. Но такое внимание негативно сказалось на жизни Ромы. Он стал увлекаться запрещенными веществами, потом появилась секс-зависимость.

В прошлом году блогер признался, что любит делить постель с парнями и в подробностях рассказывал о секс-экспериментах подписчикам. Отчасти это повлияло на отношения Желудя с отцом Игнатом Керимовым. Еще большие размолвки возникли, когда Рома планировал покупать недвижимость.

«Он говорил: «Нет, квартира слишком тусовочная, ее никогда не продашь, купи обычную». И на этом моменте мы жестко поссорились. Я мечтал об этой квартире пять лет. Папу сильно люблю, но с тех пор мы немножко разъединились. Он у меня не такой богатый. Живет в своем загородном доме, мы с ним не общаемся уже года три. После моего каминг-аута, не знаю, как смотреть своему немножко восточному папе в глаза. Но, надеюсь, он все равно меня любит», — сказал молодой человек.

Не так давно мама Желудя попала в больницу вс диагнозом «рак». Этот период молодой человек тяжело переживал и нуждался в поддержке отца. Керимов никак не реагировал на сообщения и звонки сына.

«Когда была операция, писал папе. Он вообще ничего не ответил. Так что пошел в задницу. Он вообще не вдупляет, что с сыном происходит. Боится этого всего», — прокомментировал 26-летний Рома.

Сейчас Желудь ищет себя в профессиях, не связанных с медийностью. Если раньше слава приносила ему многомиллионные рекламные контракты, то сейчас у блогера совсем иные источники дохода. Молодой человек подрабатывает фотографом, за гонорары посещает закрытые вечеринки и занимается эскортом.

« Деньги всю жизнь приходили ко мне сами из воздуха. А теперь мне нужно их зарабатывать, чтобы выжить. Я летал эскортить в Лондон на три месяца, летал эскортить в Дубай на месяц. В Дубае я заработал 700 тысяч за месяц. В Лондоне все просрал в казино. Я честно скажу, я занимался сексом за деньги несколько раз. Просто очень хорошие деньги», — поделился звезда Интернета в эфире подкаста «Недудь» на Новом радио.