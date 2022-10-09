. С чем связана примета, запрещающая разбавлять чай водой

Любители чая знают о древней примете, что этот напиток нельзя разбавлять водой, однако относятся к ней по-разному. Кто-то считает это кощунством, а другие, налив себе чашку горячего чая, спокойно разбавляют его холодной водой и говорят, что в этом нет ничего страшного, а известная примета основана всего лишь на суеверии.

Соблюдение древних восточных традиций





Родиной чая считается Китай, где чайная культура зародилась более пяти тысяч лет назад, хотя с тех пор этот напиток распространился по всему миру и нашел миллионы поклонников во всех странах и на всех континентах. Однако истинные ценители чая стараются придерживаться древних чайных традиций, которые за много веков сформировались на востоке. Там к чайной церемонии относятся очень трепетно и стараются передавать ее тонкости из поколения в поколение.

Прежде всего, чаепитие — это не просто необходимость утолить жажду после плотного обеда, как часто считают люди, далекие от восточных традиций. Чаепитие — это ритуал, в процессе которого происходит неспешная беседа, погружение в мир внутренней гармонии, наполнение позитивной энергией. Это символ хорошего вкуса, способствующий духовному просветлению и умиротворению.

Процесс приготовление вкусного чая — это своего рода таинство, которое является частью ритуала. Чай на востоке принято заваривать в специальных глиняных чашках — гайванях, в которых она настаивается, а уже потом разливается по чашкам. Причем самым вкусным считается второй и третий разлив, когда чай уже хорошо настоялся. О том, чтобы разбавить горячий чай водой, не может быть и речи, любой ценитель такого напитка посчитает это кощунством.

Соблюдение рецептуры при заваривании чая





В России чай появился сравнительно недавно. Только в XVII веке его стали привозить с востока как лечебное средство и заваривать при простуде, кашле, бронхите. Особое распространение этот лечебный напиток получил при Петре I, в купеческих семьях появились первые традиции чаепития. Но и тогда чай преимущественно пили в холодное время года, чтобы согреться, а также в качестве профилактического и лечебного средства при простуде.

Также чай описывался в медицинских пособиях того времени как хорошее средство для укрепления иммунитета, обладающее антиоксидантным действием. Врачи прописывали его больным людям при различных заболеваниях.

Разбавлять чай водой считалось непозволительным, потому что нарушалась рецептура — и тогда целебный отвар терял свои лечебные свойства. Отсюда и пошла примета, что чай нельзя разводить водой.

Разбавлять чай водой — к ссоре супругов





Помимо чисто практических причин, не позволяющих разбавлять чай водой, существует еще и мистическая, основанная на древних поверьях. Считается, что разбавленный чай может привести к ссоре между супругами и даже разрыву отношений.

Эта примета с мистическим подтекстом берет свое начало от любовных отворотов, которые часто используют ведьмы и колдуны. В приготовлении своего зелья они используют чай, разбавленный холодной водой. В ритуале отворота это означает разбавить чувства супругов, охладить их отношения, отвернуть друг от друга. Именно это действие легло в основу известной приметы.

Кроме того, известное выражение «Дом — полная чаша» также оказывается под угрозой, ведь для того, чтобы налить в чашку воду, нужно наливать меньше чая. Соответственно, это тоже плохая примета, предрекающая нужду и потерю достатка.