. Самолет Су-24 потерпел крушение в Ростовской области

Российский бомбардировщик Су-24 разбился в Ростовской области во время учебно-тренировочного полета, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Происшествие произошло уже в момент захода на посадку. Самолет, выполнявший полет без боекомплекта, упал в безлюдном месте, пилоты успели катапультироваться. Предполагается, что причиной крушения могла стать техническая неисправность.

Отмечается, что в результате авиакатастрофы на земле никаких разрушений нет. Поисково-спасательная служба эвакуировала летчиков на аэродром базирования, их здоровью ничего не угрожает.