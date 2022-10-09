. Самолет Су-24 потерпел крушение в Ростовской области
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Самолет Су-24 потерпел крушение в Ростовской области

Российский бомбардировщик Су-24 разбился в Ростовской области во время учебно-тренировочного полета, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Происшествие произошло уже в момент захода на посадку. Самолет, выполнявший полет без боекомплекта, упал в безлюдном месте, пилоты успели катапультироваться. Предполагается, что причиной крушения могла стать техническая неисправность.

Отмечается, что в результате авиакатастрофы на земле никаких разрушений нет. Поисково-спасательная служба эвакуировала летчиков на аэродром базирования, их здоровью ничего не угрожает.  

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По материалам: pnp.ru

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