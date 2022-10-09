. Сестра Ольги Бузовой раскошелилась на квартиру в Турции
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Сестра Ольги Бузовой раскошелилась на квартиру в Турции

Сестра Ольги Бузовой раскошелилась на квартиру в Турции
Сестра ведущей и певицы Ольги Бузовой рассказала о своем финансовом положении. Недавно сестра Ольги Бузовой похвасталась новой квартирой в Турции, отметив, что собирается обустраивать ее примерно через полгода. При этом Анна подчеркнула — ее семья вовсе не миллионеры, как думают некоторые. Анна Бузова и ее жених Константин Штрыкин владеют несколькими бизнесами, но их дела идут не так хорошо, как у звездной родственницы. Аня не скрывает, что все деньги зарабатывает без помощи Ольги, чем очень гордится. «Пост благодарности вам за то, что вы разделили со мной эту небольшую радость. Столько приятных слов и поздравлений от вас — до мурашек. Вы у меня действительно самые светлые и добрые подписчики. Спасибо вам за это. Пусть у каждого из вас сбудутся все мечты. Все произошло настолько быстро, что я сама до сих пор пребываю в некой эйфории и до конца не верю, — Бузова-младшая поделилась эмоциями от приобретения недвижимости за границей. — Бабочки в животе, улыбка не сходит с лица, слезы счастья. Тут больше не в факте покупки, а в факте осуществления мечты. Уже хочу апрель. Хочу привезти сюда родителей, хочу здесь проводить отпуска, хочу обустроить гнездышко скорее».
По словам сестры Ольги, она давно мечтала о такой покупке и до сих пор поверить не может в осуществлении желания. «И очень хочу, чтобы каждый из вас мечтал, это важно! Всегда мечтайте, что бы ни происходило! Во мне был небольшой страх — страх поделиться новостью, но он был в разы меньше желания кричать на весь мир! Мы сделали это. Сложно решиться? Да, так как у нас нет миллионов под подушкой, которыми можно легко распорядиться. Страшно? Конечно. Но взвесив все за и против, понимая, что, помимо мечты, у нас будет очень перспективна инвестиция — этот страх уходит. Я правда влюбилась в Аланию, влюбилась в море, горы и природу. Это идеальное место для перезагрузки. Здесь комфортно во всех отношениях. Отдыхать, перезагружаться, жить, инвестировать. И если б не работа, по которой я очень скучаю, я бы здесь зависла еще на пару недель точно. А пока у меня есть еще три дня, чтобы еще больше узнать Аланию. В планах — поехать в горы, отснять новые практики», — разоткровенничалась 34-летняя Анна.    
# Шоу-бизнес Бузова Ольга
По материалам: z-aya

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