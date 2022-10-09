. Смерть Юрия Шатунова будут расследовать на самом высшем уровне

Разин обратился к президенту РФ, чтобы расследовали смерть певца Юрия Шатунова. Бывший продюсер «Ласкового мая» уверяет, что ему принадлежат права на все произведения и лейбл группы. Также он уверен, что директор Шатунова Аркадий Кудряшов причастен к его кончине. По словам Андрея Разина, в смерти звезды 80-х в первую очередь виновны его менеджер и директор Аркадий Кудряшов. Так как они знали о состоянии Юрия, его проблемах с сердцем, но заставляли ради денег работать его на износ. Продюсер обратился к главе государства с просьбой о расследовании смерти Шатунова.«То, что это убийство — сто процентов. Потому что они артиста практически загнали. Юра в состоянии инфаркта работал на сцене. Вызывали скорую, а он падал в обморок. Я Кудряшову говорил еще за полгода: «Вы его ухайдокаете». Потому что уже не тот возраст, плюс курение, перенесенный ковид, сердечная недостаточность — она у него врожденная от мамы. Доведете его до смерти. Но никто не слушал, потому что нужны были деньги. Я обратился к президенту РФ , чтобы расследовали убийство Юры Шатунова. Мне пришел хороший ответ, что дело направлено в Генеральную прокуратуру, а также министру внутренних дел и расследование идет», — прокомментировал 59-летний продюсер. Андрей Александрович заявил, что беспокоится о супруге покойного артиста Светлане. По его мнению, женщина попала под дурное влияние, но он надеется, что жена Шатунова в скором времени одумается. «Ни Светлану, ни своего крестника Дэнниса, ни его сестру Эстеллу я не брошу. Они поймут, что их родного человека убила эта банда. Спровоцировала против меня Юру и заставила его изнурительно работать. Он потерял здоровье на этом и умер. Они когда прозреют, мы будет разбираться со всеми убийцами, которые это сделали», — сказал Разин в личном блоге.