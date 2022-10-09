. Солодов: Первую группу мобилизованных жителей Камчатки проводили к месту службы

Вадим Карасев

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что в регионе проводили первую группу мобилизованных бойцов к месту службы.

"Проводили наших бойцов в Москву. Оттуда они будут перенаправлены в Ростов-на Дону и далее к месту службы", — написал Солодов в своем telegram-канале.

Глава региона добавил, что мужчины "сделали правильный и одновременно трудный, благородный выбор, решив встать на защиту Родины". Он подчеркнул, что власти региона помогут всем необходимым родственникам мобилизованных.

"Спасибо вам за мужество, за готовность защищать наше Отечество, вся Камчатка сегодня гордится вами!" - заключил Солодов.