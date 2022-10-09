. Стас Пьеха о бабушке: «Эдита уже давно не хочет, чтобы ее день рождения отмечали с размахом»

После пандемии коронавируса Эдита Пьеха вообще перестала появляться на публике, чтобы уберечь себя от заболеваний. Советская звезда отменила все концерты и поселилась в своем загородном доме вместе с домработницей.

В июле певица отметила юбилей — Эдите Станиславовне исполнилось 85 лет. Однако грандиозного торжества не было, несмотря на желание близких и друзей организовать большой праздник. По словам внука, день рождения именитой бабушки они справили в тихом семейном кругу — таково было желание виновницы торжества.

«Это ее право — не устраивать торжеств. Мне кажется, Эдита уже давно не хочет, чтобы ее день рождения отмечали с размахом. Думаю, она и в этом году не хотела делать большой праздник, но была очень рада, когда мы все приехали», — рассказал Стас в очередном интервью.

Также он отметил, что в последнее время они дарят бабушке подарки в виде... оплаты за коммунальные услуги. Певец не видит в этом ничего зазорного. «У нас бывает все: и сюрпризы, и практичные подарки. Сейчас такое время, когда в первую очередь стараешься закрыть основные нужды. А поскольку по работе у меня сейчас значительно меньше событий, приходится выбирать практичность. Помню, мы дарили бабушке картины, какую-то коллекционную посуду. Вручали массажное кресло, летнюю беседку. Маме как-то раз привозил какие-то необычные ножницы, она их коллекционирует», — рассказал внук знаменитой певицы.

Чем сейчас занимается бабушка на своей даче, артист не рассказал. Однако недавно Стас признавался, что, несмотря на то, что с гастрольной деятельности звезда завязала, нянчиться с правнуками она не собирается, и те не часто приезжают к ней в гости.