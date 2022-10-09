Сухопутный транспортный коридор наладили из Крыма в регионы РФ через новые территории
Сегодня, 06:15 Вадим Карасев
Сухопутный транспортный коридор налажен из Крыма в другие регионы РФ через новые территории, сообщил в субботу в своем Telegram-канале советник главы Крыма Олег Крючков.
"Крым обеспечен запасом продовольствия и нефтепродуктов. Заполнены стратегические нефтехранилища. Повреждена только одна нитка автомобильной части, две полосы визуально целы. Налажен сухопутный коридор через новые регионы", - отметил он.
Крючков указал на распространение украинских фейков о ЧП на Крымском мосту и призвал доверять только официальной информации.
По материалам: uposters.ru