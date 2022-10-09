. Сухопутный транспортный коридор наладили из Крыма в регионы РФ через новые территории

Вадим Карасев

Сухопутный транспортный коридор налажен из Крыма в другие регионы РФ через новые территории, сообщил в субботу в своем Telegram-канале советник главы Крыма Олег Крючков.

"Крым обеспечен запасом продовольствия и нефтепродуктов. Заполнены стратегические нефтехранилища. Повреждена только одна нитка автомобильной части, две полосы визуально целы. Налажен сухопутный коридор через новые регионы", - отметил он.

Крючков указал на распространение украинских фейков о ЧП на Крымском мосту и призвал доверять только официальной информации.

