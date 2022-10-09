. Текущая обстановка на Крымском мосту спустя сутки после взрыва

Ужасная новость облетела вчера всю страну. Утром на Крымском мосту произошел взрыв. Грузовой автомобиль сдетонировал во время движения по переправе и спровоцировал возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава.

Экстренные службы и региональные власти сработали оперативно. Еще вчера утром пожар был потушен. К сегодняшнему дню полностью восстановлено железнодорожное движение. Тестовый состав прошел по путям без происшествий. Первые пассажирские поезда вернулись на рельсы и ночью вышли из Севастополя и Симферополя.

Налажено и автомобильное движение. По неповрежденной части дороги легковой транспорт следует в реверсивном режиме. Машины на мост пропускают после проверки. Руководство региона пока не дает прогнозы о сроках восстановления дорожного полотна.

По словам Хуснуллина, для оценки повреждений потребуется инструментальное обследование, после чего будут названы приблизительные даты. «Думаю, мы за сутки поймем, сколько времени нужно будет, чтобы восстановить второй пролет», — заявил он вчера.

Региональные власти делают все возможное, чтобы вернуть в строй поврежденный пролет. Хуснуллин рассказал журналистам, что в течение суток будет составлен план-график работ по восстановлению. Металл уже заказан, а строители готовы приступить к ремонту.

Для грузовиков организована паромная переправа. Первый рейс отправился из п. Крым сегодня в 1:52 минуты, а уже к 5:50 речной транспорт вышел в третий рейс.

Следственный комитет разбирается в произошедшем. Вчера стало известно, что сдетонировавший красный тягач принадлежит Самиру Юсупову. В его квартире проводились обыски. Однако владелец большегруза сам вышел на связь и записал видеообращение. «К случившемуся на Крымском мосту никакого отношения не имею. Фура оформлена на меня, а на ней работает дядя», — заявил он. Сейчас молодой человек находится за границей.