Вадим Карасев

Испанский теннисист Рафаэль Надаль впервые стал отцом. Как сообщает газета Marca, супруга спортсмена Мария Перельо 8 октября родила сына. Мальчика назвали в честь отца Рафаэлем.

Источник из окружения пары рассказал изданию, что роды прошли в частной клинике на острове Майорка, где Мария находилась под наблюдением врачей последние несколько недель из-за осложнений при беременности. Малыш родился на три недели раньше срока, но в итоге и он, и его мама чувствуют себя хорошо.





Рафаэль Надаль и Мария Перельо

О скором пополнении в семье знаменитого теннисиста сообщило в июне этого года издание Hola. Вскоре Надаль, который обычно держит в тайне подробности личной жизни, подтвердил эту информацию. Он выразил надежду на то, что его новый статус не повлияет на его будущее в большом теннисе. Ранее спортсмен заявлял, что планирует завести детей после завершения спортивной карьеры.

Напомним, что Надаль и Перелло поженились осенью 2019 года после 14 лет отношений.





Рафаэль Надаль и Мария Перельо в 2011 году

Рафаэль Надаль по праву считается одним из лучших спортсменов в мире. За свою карьеру он 22 раза одерживал победу на турнирах Большого шлема.

Ольга Петелина