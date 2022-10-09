. Тюменский губернатор проверил условия проживания мобилизованных бойцов

Вадим Карасев

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел заседание мобилизационной комиссии в пункте размещения бойцов. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале.

"Были на полигоне, у солдат в усиленном режиме идут практические занятия по огневой подготовке, по тактической медицине. Понимаем, что каждый час подготовки бойцов на вес золота, поэтому привлекли для проведения занятий дополнительных специалистов из недавно созданного инструкторского отдела областного патриотического центра "Аванпост". Военные дают хорошую оценку работе наших инструкторов", - написал Моор.

Он подчеркнул, что лично проверил условия проживания бойцов в казармах.

"В помещениях тепло, порядок. Все переодеты в военную форму в соответствии с погодой. Пообщался с парнями - говорят, что всего хватает, отношения внутри коллектива хорошие. Настрой у парней боевой", - заключил глава региона.