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Традиции и поверья, которым стоит следовать в Покровскую родительскую субботу 8 октября 2022 года

Традиции и поверья, которым стоит следовать в Покровскую родительскую субботу 8 октября 2022 года

8 октября 2022 года верующие отпразднуют Покровскую родительскую субботу. В этот день во всех храмах проходят заупокойные богослужения и панихиды. Верующим рекомендуется идти на кладбище после посещения храма и молитвы об успокоении душ усопших.

Как стоит провести Покровскую субботу

По традиции Покровскую родительскую субботу в церкви начинают отмечать накануне в пятницу поздно вечером панихидой. В саму субботу проходит поминальная литургия, что посвящена памяти всех усопших православных христиан, которые перешли в иной мир по воле Божьей. С помощью молитвы выпрашивается прощение у Господа за грехи, содеянные покойными при жизни, чтобы облегчить им загробную жизнь.


После храма верующие могут сходить на кладбище и помолиться за упокой души усопшего. Разрешается привести в порядок могилу, покрасить оградки и лавочки.

Если возможности сходить в церковь нет, то помолиться за покойных можно и дома. Для этого у иконы стоит поставить свечу и прочесть молитву об усопших. Затем разрешается провести поминальную трапезу. Первым блюдом на поминках должна быть кутья, которая обозначает вечную жизнь. Готовится она из зерен пшеницы с добавлением меда, орехов, мака и изюма.

Церковный устав не запрещает помянуть усопших рюмкой водки или другим спиртным напитком. Главное – алкоголем нужно запивать трапезу, а не напиваться и не превращать поминки в обычную гулянку.

В родительскую субботу нельзя шуметь, кричать и петь. Этот день нужно провести в тишине и спокойствии.

Запреты на Покровскую родительскую субботу, согласно старинным поверьям


Согласно народным поверьям, в Покровскую родительскую субботу нельзя обрабатывать землю. Если ее задеть металлическим инвентарём, то на следующий год она может не дать урожай.

Поминая усопших, нельзя говорить о них плохо. Кто нарушит данный запрет – повстречается с душой покойного. Усопший будет приходить в снах до тех пор, пока обидчик не попросит у него прощение. А чтобы этого не произошло, говорить об умерших нужно только хорошее. Стоит похвалить их за все добрые дела, что они совершили при жизни.

Нельзя в родительскую субботу громко плакать. Считается, что это неуважение к покойному. Кроме того, если верить поверьям, усопший, желая пожалеть плакальщика, выйдет из-под земли и навестит его дома.

Народные приметы на Покровскую родительскую субботу


На Покровскую родительскую субботу осень встречается с зимой. И если в этот день выпадет снег, то это является Божественной благодатью.

По природным явлениям можно узнать погоду на ближайшее будущее: 

  • снег выпал на Покровскую субботу – зима начнется спустя 40 дней;
  • северный ветер несет за собой холодную зиму, южный – мягкую и теплую;
  • град прошел – зима будет снежной, но короткой;
  • на ели много шишек висит – к морозной зиме.

Обратить стоит внимание 8 октября и на облака. Если они плывут с юга на север, то это говорит о наступлении ненастья, а если наоборот, то о хорошей погоде.

# Общество Праздники
По материалам: rsute

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