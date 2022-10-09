. У судебных экспертов появился новый праздник

В России учредили профессиональный праздник судебных экспертов. Соответствующее постановление правительства от 29 сентября 2022 года № 1720 вступает в силу 9 октября.

Согласно документу, День судебного эксперта будут отмечать 28 июня. В эту дату в 1912 году Госсовет и Госдума Российской империи приняли закон об учреждении кабинета научно-судебной экспертизы. В том же году открыли первый такой кабинет в Санкт-Петербурге. В январе 1913 года экспертизу начали проводить при прокуратуре Московской судебной палаты, а в январе 1914 года кабинеты появились в Киеве и Одессе.

История судебной экспертизы началась еще в Римской империи, во времена императора Юстиниана, когда в законодательстве закрепили исследование почерка в судебных целях. В России в 15 веке по почерку определяли подлинность рукописей. А в 18 веке стали привлекать лекарей для исследования повреждений на одежде и теле пострадавшего и составления экспертных заключений для суда. Судебная реформа 1864 года регламентировала процесс предварительного расследования, получения и фиксации доказательств, и научные познания начали более широко использовать при рассмотрении уголовных и гражданских дел. В начале 20 века в судах стали использовать дактилоскопическую экспертизу.





Сейчас существует 12 классов экспертизы, в том числе криминалистическая, судебно-медицинская и психиатрическая, инженерно-техническая, биологическая, сельскохозяйственная, искусствоведческая.