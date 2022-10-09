. Удивительные находки археологов и ученых (16 фото)
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Удивительные находки археологов и ученых (16 фото)

Дайверы освещают голову Сераписа, найденную в затонувшем египетском городе КанопусПредлагаем вам посмотреть на удивительные находки археологов и ученых, которые приближают науку к разгадке тайн далекого прошлого. Речь идет не о маленьких косточках или осколках глиняных горшков. В этом посте собраны поистине впечатляющие сокровища, которым позавидует даже Индиана Джонс.

Дайверы освещают голову Сераписа, найденную в затонувшем египетском городе Канопус. Целая статуя когда-то достигала более 4 метров в высоту. Её создали примерно в 200 году до нашей эры.


Греческие нарукавные повязки II века до н.э.

Греческие нарукавные повязки II века до н.э.
Египетская туника возрастом 4500 лет

Египетская туника возрастом 4500 лет
В Камбодже археологи нашли древнюю статую демона-охранника. Найденная статуя имеет высоту 1,9 метра и ширину 58 сантиметров. Артефакт представляет огромную историческую ценность, даже несмотря на то, что у статуи отсутствуют части ног и рук.

В Камбодже археологи нашли древнюю статую демона-охранника
Байи — итальянский город, который ушёл под воду вследствие вулканической активности несколько сотен лет назад. Раскопки в подводном городе начались лишь в 1959 году, поскольку именно в это время появилось специальное оборудование, позволяющее сделать это. Они продолжаются по сей день.

Байи — итальянский город, который ушёл под воду вследствие вулканической активности несколько сотен лет назад
Стеклянные слитки, найденные на затонувшем корабле. Самые ранние из известных неповрежденных стеклянных слитков были найдены на месте крушения корабля Улубурун, затонувшего у берегов Турции между 1330-1300 годами до нашей эры. Всего было найдено и восстановлено 175 дискообразных слитков, окрашенных синим, бирюзовым и лавандовым цветами.

Стеклянные слитки, найденные на затонувшем корабле
Золотое кольцо с лицом херувима, вырезанное из зелёного камня. Сделано в 19 веке

Золотое кольцо с лицом херувима, вырезанное из зелёного камня. Сделано в 19 веке
Флакон для духов из кальцитового алебастра, извлечённый из гробницы Тутанхамона. Флакон был изготовлен приблизительно в 1323 году до нашей эры.

Флакон для духов из кальцитового алебастра, извлечённый из гробницы Тутанхамона
Перуанский удлинённый череп с хирургически имплантированным металлическим протезом. Возраст находки оценивается примерно в 2000 лет. Специалисты заключили, что пациент успешно пережил хирургическую процедуру и некоторое время жил с пластиной.

Перуанский удлинённый череп с хирургически имплантированным металлическим протезом
Яйцо титанозавра: один из крупнейших когда-либо живших видов

Яйцо титанозавра: один из крупнейших когда-либо живших видов
Кольцо Карвилия — удивительный артефакт, обнаруженный учёными в Риме в 2001 году. Ещё в 2001 году археологам посчастливилось обнаружить неразграбленную семейную усыпальницу начала II века, в которой находились два мраморных саркофага. В них были захоронены 18-летний римский юноша Тит Карвилий Гемеллий и его мать — Эбуция Кварта из рода Сергиев.

Самой удивительной находкой стало кольцо из золота с голографическим портретом, которое принадлежало матери парня. Археологи выяснили, что молодой человек умер первым (о чём свидетельствуют надписи на саркофаге). Видимо, именно после его гибели мать решила заказать себе столь необычное кольцо, чтобы её сын всегда находился рядом.

Кольцо Карвилия — удивительный артефакт, обнаруженный учёными в Риме в 2001 году
Богомол сохранён в первозданном куске янтаря, которому около 30 миллионов лет

Богомол сохранён в первозданном куске янтаря, которому около 30 миллионов лет
Гёбекли-Тепе — храмовый комплекс, которому приблизительно 12 000 лет. На данный момент раскопано около 5% участка.

Гёбекли-Тепе — храмовый комплекс, которому приблизительно 12 000 лет
В Коста-Рике находят древние каменные шары, о предназначении которых учёные пока не догадываются

В Коста-Рике находят древние каменные шары, о предназначении которых учёные пока не догадываются
Мичиганский университет извлекает череп шерстистого мамонта на фермерском поле

Мичиганский университет извлекает череп шерстистого мамонта на фермерском поле
Это кусок мумифицированной кожи эдмонотзавра, выкопанный в Монтане, США

Это кусок мумифицированной кожи эдмонотзавра, выкопанный в Монтане, США
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По материалам: триникси

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Удивительные находки археологов и ученых (16 фото)
Удивительные находки археологов и ученых (16 фото)
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