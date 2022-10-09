. В Medieval Dynasty на Xbox Series X | S обещают добавить поддержку 60 FPS
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В Medieval Dynasty на Xbox Series X | S обещают добавить поддержку 60 FPS

В Medieval Dynasty на Xbox Series X | S обещают добавить поддержку 60 FPS


На этой неделе к подписке Game Pass на приставках Xbox Series X | S сразу после релиза присоединилась игра Medieval Dynasty. Проект не вышел на консолях прошлого поколения, а игроки с современными приставками оказались разочарованы его производительностью. Игра Medieval Dynasty не поддерживает режим 60 FPS ни на Xbox Series X, ни на Xbox Series S.

Издательство Toplitz Productions в социальных сетях ответило на жалобы игроков по поводу 30 FPS в Medieval Dynasty. Они пообещали «рассмотреть как можно скорее» пожелания игроков видеть в игре 60 кадров в секунду или разблокированную частоту кадров. Но на данный момент авторы Medieval Dynasty не дают никаких сроков, когда ожидать поддержку 60 FPS на Xbox Series X | S.

Напомним, Medieval Dynasty — это игра про выживание в мире Средневековья, которая получила отличный прием в Steam и теперь добралась до консолей.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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