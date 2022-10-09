. В МИД заявили о вступлении ДНР и ЛНР в Союзное государство

Вадим Карасев

МИД России: ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области стали частью Союзного государства

Директор второго департамента СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), Херсонская и Запорожская области после вхождения в состав России стали частью Союзного государства России и Белоруссии, сообщает ТАСС.

Полищук подчеркнул, что Крым является не только частью России, но и Союзного государства России и Белоруссии. Поэтому он заявил о вступлении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в Союзное государство.

«В договоре 1999 года о его создании сказано, что "территория Союзного государства состоит из государственных территорий государств-участников", которые в свою очередь определяются их конституциями. Это значит, что Республика Крым, Севастополь, а также новые регионы Донбасса и Приазовья после вступления в состав России стали частью Союзного государства», — объяснил дипломат.

Представитель министерства добавил, что Белоруссия укрепляет связи с Крымом и Севастополем в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и туристической областях. «В Крыму продаются белорусские товары, а граждане Белоруссии отдыхают на полуострове наравне с россиянами», — отметил Полищук.