. В России 10 октября 2022 года отмечают народный праздник Савватий Пчельник
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В России 10 октября 2022 года отмечают народный праздник Савватий Пчельник

В России 10 октября 2022 года отмечают народный праздник Савватий Пчельник

Народный праздник, отмечаемый 10 октября, имеет название Савватий Пчельник. Этот день наши предки посвящали пчелам. Они молились святому Савватию, который был покровителем этих полезных насекомых. Праздник был насыщен традициями, обрядами и приметами.

История жизни святого Савватия Соловецкого

10 октября православная церковь чтит память святого Савватия Соловецкого. В этот день отмечается народный праздник Савватий Пасечник или Савватий Пчельник.

О Савватии Соловецком известно мало. Но точно известно, что он жил в XIV веке в Кирилло-Белоозерской обители, приняв предварительно подстриг. Там он выделялся среди других более смиренным образом жизни. Он с любовью относился к своим братьям и всячески их поддерживал. Конечно же, они тоже относились к Савватию с почтением.


Но он не хотел внимания со стороны других людей. Савватий покинул обитель и переехал на Соловецкий остров. Построив скит, прожил в нем всю свою жизнь, посвятив ее Богу. Впоследствии на этом месте был построен монастырь.

Традиции и поверья праздника Савватий Пчельник

Поскольку Савватий был покровителем пчел, то главной традицией в этот день было убрать улья на зимовку. Этот день полностью посвящали пчеловодству и ничему больше. В этот день было запрещено заниматься любыми другими работами, кроме как пчелами. На Савватия Пчельника считалось, что пчелиная матка забирает ключи от лета и уносит их в теплые края.


В этот день было принято молиться святому Савватию, но так делали не взрослые люди, а их дети. И это имело особое значение. Для пчеловодства важным качеством считалась нравственная чистота, которой и обладали дети. Поэтому им доверяли молиться святому Савватию.

К меду на Руси относились особенно. Мед воспринимали, как символ здоровья и долголетия. Его использовали, как магическую еду. Мед часто могли использовать. Его добавляли в кутью, пиво и кисель. Мед приветствовался во многих блюдах.

В этот день также было принято присматриваться друг другу у молодежи и уже выбирать женихов и невест. Для этого проводились вечерние посиделки среди молодежи. Девушки обязательно гадали на суженого.

Приметы, к которым присматриваются в праздник Савватий Пчельник

Приметы в этот день касались в основном изменений в погоде.


  • Если на Савватия Пасечника прошла гроза, то готовились к короткой, теплой и малоснежной зиме;
  • сухая и не дождливая погода в этот день была верной приметой поздней зимы;
  • если видели, что в этот день шишек на соснах и елях мало, тогда готовились к мягкой и не холодной зиме;
  • пчелы, как и другие насекомые и животные, готовятся к приближению зимы. Но если наблюдали, что они не спешат закрывать отверстие в свое улье, то ждали не холодную зиму;
  • наблюдали за облаками на небе. Если отмечали, что облака плывут с севера, то это была верная примета солнечной погоды, а облака с юга предупреждали о скором наступлении ненастья;
  • если отмечали, что листья опадают рано, то понимали, то ждали погожую осень и теплую зиму. Но если листья опадают поздновато, то ждала холодная зима;
  • раннюю зиму ждали, если хорьки к этому дню уже поменяли свой мех.

Важный праздник для пчеловодства, имеющий свои традиции и приметы.

# Общество Праздники
По материалам: rsute

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