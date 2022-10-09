. В России выявили 18 819 новых заболевших COVID-19
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В России выявили 18 819 новых заболевших COVID-19

В России выявили 18 819 новых заболевших COVID-19В России выявили 18 819 новых заболевших COVID-19, выздоровели 28 793, скончались 102

За минувшие сутки в России выявили еще 18 819 заболевших COVID-19. Таким образом, общее число зараженных с начала пандемии составило 21 203 332. Новые данные передает в воскресенье, 9 октября, оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

8 октября был выявлен 20 571 заболевший. 7 октября количество инфицированных составило 22 268, а 6 октября — 23 045.

За последние 24 часа число госпитализаций составило 1017. За этот же период 28 793 человека выздоровели и были выписаны из больниц. За время пандемии вылечились от инфекции 120 414 224 россиянина. Умерли от осложнений, вызванных инфекцией, еще 102 пациента. В стране за все время борьбы с COVID-19 было зафиксировано всего 388 199 летальных исходов.

Ранее глава лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков перечислил самые редкие симптомы COVID-19. В частности, к наименее распространенным признакам инфекции он отнес диарею.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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