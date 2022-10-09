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В США назвали Путина законной целью в случае применения ядерного оружия

В США назвали Путина законной целью в случае применения ядерного оружияЭкс-советник Трампа Болтон: применив ядерное оружие, Путин станет «законной военной целью»

Экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон рассказал, когда президент России Владимир Путин станет «законной целью» для США. Об этом он заявил в интервью CBS News.

Болтон подчеркнул, что в случае одобрения применения ядерного оружия, российский лидер «подпишет собственную предсмертную записку». Он уточнил, что Путин является центром принятия решений и контроля российской армии. «Поэтому он, как мы называем, "законная военная цель". Я думаю, Путин должен знать, что он в списке наших целей на такой случай», — сказал бывший советник экс-лидера США Дональда Трампа.

21 сентября Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России. Он также обвинил Запад в «ядерном шантаже» и предупредил, что «роза ветров может развернуться и в их сторону». Ряд европейских стран восприняли эти слова как прямую угрозу, а разведка США стала уделять особое внимание наблюдению за ядерным арсеналом России.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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