. Василиса Володина рассказала, что будет с Крымским мостом
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Василиса Володина рассказала, что будет с Крымским мостом

Василиса Володина рассказала, что будет с Крымским мостом
Астролог Василиса Володина сделала прогноз о судьбе моста. Раннее утро принесло тревожные новости — взрыв на Крымскому мосту. Конструкция загорелась, частично обрушились два дорожных полотна. Астролог Василиса Володина прокомментировала ситуацию и отметила, что звезды предупреждали... Василиса призналась в личном блоге, что с самого начала знала: с мостом будут проблемы. Об этом астрологические карты сказали ей еще в день открытия грандиозного сооружения. Тогда она решила не омрачать праздник. Володина считает, что прежде чем начинать строительство подобных масштабов, необходимо «спрашивать» совета звезд. «О мостах и том, что важно в мостостроении с астрологической точки зрения я писала еще четыре года назад, когда случилось трагическое обрушение моста в Генуе. Тогда меня уже спрашивали про судьбу Крымского моста, а я отмалчивалась, потому что карта, мягко говоря, неидеальна. Но пророчить сложности в день открытия неуместно и не мой стиль», — заявила специалист. Однако бывшая телеведущая «Давай поженимся!» порекомендовала не впадать в уныние. «После сегодняшних ужасных событий могу и прокомментировать, и… обнадежить. У нас есть дата открытия 15.05.2018 года. День новолуния — 15.05.2018 часто встречается в картах новаторских сооружений или возводимых по новой технологии, иначе мост становится очень уязвимым, «недодуманным», преждевременным. Правда, Телец дает новолунию некоторую степень укрепления. Обратим внимание на точную оппозицию от новолуния к Юпитеру — это знак, что мост важный символ, он имиджево важен.
Важный показатель стабильности — Сатурн. В этой карте он в сильном знаке, но в кардинальном (перемены), плюс ретрограден. Это буквально стабильность, но не всегда. Самые сложные факторы — напряженная связка Марс-Меркурий-Уран — резко увеличивает риск ДТП, технических накладок, аварийность и риски террористических нападений на мост тоже», — поделилась астролог. 48-летняя Василиса сетует, что государственные деятели не выбирают удачную дату с точки зрения астрологии, при строительстве таких грандиозных проектов. Также она заявила, что карты сразу подтверждали: мост будет мишенью для атак при военном конфликте. Тем не менее, прогноз дала неплохой. «Из обнадеживающего: все-таки карта сильная, и мост, разумеется, будет восстановлен. Возможно, он будет перестраиваться не один раз. Применяемые технологии будут меняться, но стоять и служить будет», — подытожила Володина.
# Шоу-бизнес Володина Василиса
По материалам: z-aya

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