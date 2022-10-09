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Власти Запорожья раскрыли число польских наемников на линии соприкосновения

Власти Запорожья: на линии боевого соприкосновения находятся 5 тысяч польских наемников

Среди иностранных наемников на линии боевого соприкосновения (ЛБС) в Запорожье больше всего поляков, заявил в эфире радиостанции «Комсомольская правда» председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает ТАСС.

По его словам, сейчас их число на линии фронта достигает пяти тысяч.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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