Власти Запорожья раскрыли число польских наемников на линии соприкосновения
Сегодня, 14:30 Вадим Карасев
Власти Запорожья: на линии боевого соприкосновения находятся 5 тысяч польских наемников
Среди иностранных наемников на линии боевого соприкосновения (ЛБС) в Запорожье больше всего поляков, заявил в эфире радиостанции «Комсомольская правда» председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает ТАСС.
По его словам, сейчас их число на линии фронта достигает пяти тысяч.
По материалам: lenta.ru