Вадим Карасев

Власти Запорожья: на линии боевого соприкосновения находятся 5 тысяч польских наемников

Среди иностранных наемников на линии боевого соприкосновения (ЛБС) в Запорожье больше всего поляков, заявил в эфире радиостанции «Комсомольская правда» председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает ТАСС.

По его словам, сейчас их число на линии фронта достигает пяти тысяч.