. Вучич рассказал, как США и Британия в 1999-м требовали от Венгрии напасть на Сербию
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Вучич рассказал, как США и Британия в 1999-м требовали от Венгрии напасть на Сербию

Вучич рассказал, как США и Британия в 1999-м требовали от Венгрии напасть на Сербию

Президент США Билл Клинтон настаивал, чтобы Венгрия напала на Сербию с севера в 1999 году. Об этом в обращении к согражданам рассказал президент Сербии Александр Вучич.

Сербский лидер отметил, что ранее никто не сообщал о планах Вашингтона спровоцировать нападение Венгрии на Сербию, и он впервые приводит данную информацию с разрешения премьер-министра республики Виктора Орбана. По словам Вучича, в НАТО надеялись, что после ввода венгерских войск Белград еще сильнее растянет силы и в конечном итоге потерпит поражение. Орбан при поддержке Германии отказался от агрессии в адрес южного соседа.


"Что касается Косова, сейчас вам расскажу то, чего вы не знали. В 1999 году Венгрия должна была сухопутными силами напасть на Сербию, что мне подтвердил Виктор Орбан и разрешил рассказать об этом общественности. От него американский президент Билл Клинтон требовал, как и британцы, чтобы они напали на Республику Сербию с севера, чтобы мы растянули силы на Воеводину, от чего Виктор Орбан отказался и был под большим давлением. Ему помог справиться с этим давлением в Белом доме [канцлер ФРГ] Герхард Шредер", - заявил Вучич.

Операция стран НАТО "Союзная сила" против Союзной Республики Югославии, включавшей в свой состав Сербию и Черногорию, началась 24 марта 1999 года и продолжалась 78 дней. Причиной воздушно-наступательной операции руководство блока назвало "предотвращение геноцида албанского населения в Косове". По сербским данным, в результате бомбардировок в том числе гражданских объектов погибли от 3,5 тыс. до 4 тыс. человек, а ранения получили около 10 тыс.

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По материалам: uposters.ru

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