. «Выйти замуж за актера – было страшным сном»: Алеса Качер о браке с Вахтангом Беридзе и воспитании сына

Летом Алеса Качер и Вахтанг Беридзе отметили льняную свадьбу. Актеры рассказали, как изменилась их семейная жизнь спустя четыре года, а также поделились методами воспитания сына.

Алеса Качер и Вахтанг Беридзе по праву считаются одной из самых красивых пар российского кинематографа. В беседе со «СтарХитом» актеры поделились секретами семейного счастья, а также рассказали, с какими трудностями они столкнулись в воспитании трехлетнего сына. А еще Вахтанг поделился историями со съемок сериала «Стая» канала НТВ, в котором сыграл главную роль. Алеса же призналась, что у нее амбициозные планы на будущее. Актриса готовится занять кресло режиссера.

стархитВахтанг, как вы отметили годовщину свадьбы?Знаете, мы с моей обожаемой супругой Алесой стараемся устраивать какие-то мини-праздники вне зависимости от того, важная это дата или обычный день. Конечно же, я подарил Алесе цветы, вечером устроили праздничный ужин, я приготовил вкусное блюдо. Открыли бутылочку шампанского, выпили за здоровье и счастье друг друга. Вообще, это колоссальное удовольствие проводить вместе домашние, уютные вечера — уложить ребенка спать и вдвоем у телевизора посмотреть пару серий любимого сериала. Это лучшее времяпрепровождение сейчас для нас.стархитАлеса, вы говорили, что в вашем доме царят грузино-белорусские страсти. За четыре года совместной жизни они поутихли?Нет! Ничего не изменилось. Мы оба — очень темпераментные люди, с сильными характерами. У каждого свое мнение на те или иные вещи. Мы как жили в этих страстях, так и живем. Бывает, эмоционально разговариваем, эмоционально выясняем отношения. В принципе, Вахтанг вообще громко разговаривает, как и все в его семье. В общем, под одной крышей живут две сильные личности, которые по жизни не очень любят уступать, но Вахтанг, как мужчина, гораздо чаще уступает мне, нежели я ему.стархитСандрику уже три. Говорят, к этому возрасту дети переживают кризис. Ребенок начинает стремиться к самостоятельности. Замечаете ли вы изменения в характере сына? Каким он растет?Конечно же, он меняется, и не каждый год, а каждый месяц. Появляются новые привычки, реакции, где-то он начинает проявлять вспыльчивость, в чем-то становится более сговорчивым. В детском саду Сандрик начал принимать участие в каких-то постановках. Для меня, как актера, это очень приятно. Круто видеть, как меняется твой ребенок, учится новому, повторяет какие-то вещи за тобой, например, манеру общения. Сын переживает кризис трех лет, и пытается чему-то сопротивляться, но в то же время осваивает новое. За этим приятно наблюдать.Сандрик — мальчик с очень сильным характером, это отмечают абсолютно все. С ним занимается поведенческий психолог. Водим ребенка на развивающие занятия, где он учится в игровой форме. И все, включая специалистов, отмечают: Сандрик — очень волевой ребенок, и у него кавказский темперамент. Он неуступчив, не поддается уговорам. Если что-то не хочет, то ни за что не сделает, протестует с истериками. Мы всегда стараемся повернуть ситуацию так, чтобы у Сандрика у самого появилось желание сделать, как надо родителям. Это непросто, постоянно приходится фантазировать и искать особый подход к сыну. Мы научились вести себя с ним спокойно: не повышаем голос, ни подавляем, ни в коем случае не применяем рукоприкладство. Потому что, если подходить к воспитанию с грубостью, можно травмировать ребенка. А мы хотим, чтобы Сандрик вырос со здоровой психикой уверенным в себе человеком. Для меня важно быть для сына другом. Если до трех лет для него единственным и непоколебимым авторитетом была только мама, то в три года Сандрик доверился и папе. Сейчас, когда нет съемок, Вахтанг подключился к процессу воспитания ребенка в полной мере. Мы с мужем занимаемся сыном 50 на 50. На двоих делим все обязанности. Вахтанг водит сына в садик, забирает домой, купает, укладывает спать. Он большой друг для Сандрика. И сын очень ему доверяет. Они обожают друг друга. А для меня это отрада. Я наблюдаю за ними с удовольствием.стархитЧто помогает вам сохранять спокойствие в это непростое время?Мы пытаемся относиться ко всему философски: решаем проблемы по мере их поступления. Стараемся жить, не думая о негативных вещах, понимая, что нужно быть максимально позитивным, не падать духом и дарить друг другу только положительные эмоции. Верим, что все пройдет, и все будет хорошо!Я не могу оставаться спокойной в такой ситуации, как сейчас, когда обстановка в мире так нестабильна. Мне кажется, ни один человек с отзывчивой душой и сердцем не может быть равнодушным в нынешнее время. Конечно, я переживаю. Но помогает быть в тонусе и дает силы — наш ребенок. Он не может о себе позаботиться сам, зависит от родителей. Его нужно тепло одеть, хорошо накормить, отвести в сад, поиграть с ним, создать комфортные условия… Подобные привычные дела, как правило, возвращают в сегодняшний день. Наша жизнь продолжается... Сандрику нужны адекватные мама и папа. Забота о близком, любимом человеке дает ресурс и помогает держать себя в руках. Ради ребенка я начинаю работать, улыбаться и радоваться. Он дарит нам положительные эмоции. Сын — счастье для нас с Вахтангом. Мы держимся, потому что мы есть друг у друга.стархитВы победили в номинации «Любовь и творчество» на ежегодной премии среди звездных семей. Считается, что двум творческим людям тяжело ужиться вместе, а вы показали обратный пример. Какое место творчество занимает в вашей паре?Да, было приятно, что нас отметили. Мы женаты всего четыре года, но нашей истории с Вахтангом уже семь лет. Считаю, мы заслужено получили эту статуэтку, потому что в нашей семье действительно есть и любовь, и творчество. Знаете, я всю жизнь считала, что двум творческим людям быть вместе тяжело — идеально, когда у супругов разные профессии. Никогда не мечтала выйти замуж за актера. Это был мой страшный сон. Вахтанг целый год добивался моей руки, получая отказ за отказом. Однажды он спросил: «Что не так?» Я выдала целый список из пунктов, которым он не соответствовал в моем представлении идеально мужчины. И Вахтанг упорно мне объяснял, почему эти минусы на самом деле плюсы. Он сказал, что меня никто так не поймет, как актер. Ведь он знает профессию изнутри, знает все ее больные точки, и знает, как здорово быть востребованным, но при этом выпадать из семьи на долгие месяцы работы. Когда муж уехал на полгода на съемки в другую страну, я это спокойно приняла, и даже порадовалось его востребованности, потому что сама актриса. И если я уеду на полгода, он тоже поймет, что это работа. Также человеку другой профессии тяжело принимать любовные сцены с участием супруга. Мы же, актеры, понимаем, что поцелуи в кадре ничего не значат, это лишь технические действия. Ну, и плюс Вахтанг не только актер, но и занимается продюсированием. А я сейчас учусь на режиссера у сильнейшего мастера Владимира Хотиненко. Вместе с Вахтангом мы — сила, способная создавать интересные проекты. С кем-то другим все было бы иначе, мы жили бы в разных мирах.Мы можем поговорить о проблемах в профессии, обсудить новые проекты и роли. И нам интересно друг с другом, потому что смотрим в одном направлении и в жизненных вопросах, и в профессиональных.стархитАлеса, можем ли мы увидеть в ближайшее время проекты с вашим участием?В данный момент я учусь на очном отделении Высших Курсов Сценаристов и Режиссеров. Остался еще год. После вернусь в профессию, продолжу сниматься в кино и начну снимать сама. На будущее у меня большие планы. Кстати, они меня тоже успокаивают в это сложное время тоже. Планы как профессиональные, так и семейные — мы с Вахтангом мечтаем стать многодетными родителями. Вот эти мысли о прекрасном будущем дарят надежу на счастливое завтра. Уверена, что именно так и будет.стархитВахтанг, недавно на телеканале НТВ состоялся показ сериала «Стая». Расскажите, чем вам понравился проект?Я получил огромное удовольствие от участия в съемках «Стаи» и как мужчина, и как актер. Потому что в нем стрельба, гонки, постановочные бои… Мне кажется, для любого артиста сниматься в подобном проекте — огромное удовольствие. Съемки длились четыре месяца и были наполнены самыми приятными событиями. Плюс собралась очень хорошая команда, все друг друга понимали. Мы были одержимы одной идеей — выстроить правильные актерские взаимоотношения. Словом, съемки «Стаи» — это один сплошной положительный опыт.стархитВаш герой попадает в безвыходную ситуацию. Что, на ваш взгляд, помогает ему не сломаться?Мне кажется, характер. Когда мы с режиссером Артемом Мазуновым обсуждали моего героя Сергея Морозова, то сошлись в одном: это человек с сильным характером, его невозможно сломать, что бы ни происходило в его жизни, какие бы сложности ни встречались на пути. Абсолютно бесстрашный, идущий вперед вопреки трудностям человек. Для него, в принципе, не существует никаких преград, никаких авторитетов. Он может нагрубить высокопоставленному человеку только потому что ощущает себя на стороне правды. Морозов — честный, благородный, смелый человек, который не боится никого и ничего. Соответственно, оказавшись в безвыходной ситуации, он не опускает руки и верит, что сможет победить. Есть фраза в фильме «Брат»: «Сила в правде. У кого правда — тот и сильней». Вот Морозов — олицетворение этой фразы. За ним правда, он борется на светлой стороне.стархитСергей Морозов обладает взрывным характером. Вы говорили, что и сами весьма эмоциональны. Как вам удается справляться со вспыльчивостью?Да, я тоже обладаю достаточно вспыльчивым характером, это связано с моими грузинскими корнями. Справляюсь, так как знаю себя. Когда человек трезво и здраво относится к себе, понимает свои особенности, ему легче ими управлять. Я стараюсь себя контролировать, ведь близким, наверное, не очень приятно видеть мои эмоциональные вспышки.стархитВ сериале присутствуют боевые сцены. Вам приходится много драться, управляться с оружием… Расскажите, как проходила подготовка?Какой-то специальной подготовки по стрельбе у меня не было. На площадке были постановщики трюков и боев, которые в сценах, где необходимо стрелять, показывали, как это делать профессионально… Но у меня неплохая подготовка по рукопашному бою, нам это мастерство преподавали еще в институте. Плюс я занимаюсь боксом, поэтому элементарные боевые сцены могу легко выполнить. Ну и, конечно же, наш постановщик боев Константин Адаев блестяще организовывал подобные сцены: даже неподготовленный актер мог изобразить опытного бойца. За полтора месяца до начала съемок в «Стае» я еще дополнительно тренировался с мастером по боксу. Словом, всегда стараюсь держать себя в форме.