. Заключенным хотят разрешить больше тратить

А осужденные женщины могут получить возможность жить вместе со своими детьми, пока им не исполнится четыре года

Для преступивших закон и находящихся в местах лишения свободы предлагают увеличить расходы на личные нужды. Суммы станут еще больше, если руководство колонии решит поощрить за хорошее поведение и добросовестное отношение к труду. А со злостных нарушителей снимут это клеймо, если в течение года после отбытия дисциплинарного взыскания они не совершат нового проступка. Законопроекты с такими нормами, подготовленные Минюстом, опубликованы на портале проектов нормативных правовых актов. «Парламентская газета» разбиралась в деталях.

На еду и самое нужное

Изменения, которые касаются осужденных, Минюст вносит сразу в три документа: Уголовный кодекс, Уголовно-исполнительный кодекс и Федеральный закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений». Они направлены на гуманизацию уголовно-исполнительной политики, в том числе в отношении женщин с малолетними детьми.

Согласно предложенным нормам, ежемесячно с личных лицевых счетов на продукты питания и предметы первой необходимости можно будет снимать:

- осужденным, переведенным в помещения камерного типа, единые помещения камерного типа или одиночные камеры в порядке взыскания, — 6500 рублей вместо прежних 5000;

- отбывающим наказание в исправительных колониях общего режима и живущим в общежитиях — 11 800 рублей вместо 9 000;

- отбывающим наказание в строгих условиях в колониях общего режима и живущим в запираемых помещениях — 10 200 рублей вместо 7 800;

- отбывающим наказание в обычных условиях в колониях строгого режима и живущим в общежитиях — 10 200 рублей вместо 7 800;

- отбывающим наказание в облегченных условиях в колониях строгого режима и живущим в общежитиях — 11 800 рублей вместо 9 000;

- отбывающим наказание в строгих условиях в колониях строгого режима и живущим в запираемых помещениях — 9 400 рублей вместо 7 200;

- отбывающим наказание в обычных условиях в колониях особого режима и живущим в общежитиях — 9 400 рублей вместо 7 200;

- отбывающим наказание в облегченных условиях в колониях особого режима и живущим в общежитиях — 10 200 вместо 7 800;

- отбывающим наказание в строгих условиях в колониях особого режима и живущим в помещениях камерного типа — 8 600 рублей вместо 6 600;

- отбывающим наказание на общем режиме в тюрьме — 9 400 рублей вместо 7 200;

- отбывающим наказание в тюрьме на строгом режиме — 7 900 рублей вместо 6 000;

- отбывающим наказание в воспитательных колониях в обычных условиях и живущим в общежитиях — 14 100 рублей вместо 10 800;

- отбывающим наказание в облегченных условиях в воспитательных колониях и живущим в общежитиях — 14 900 рублей вместо 11 400;

- отбывающим наказание в строгих условиях в воспитательных колониях и живущим в изолированных жилых помещениях, которые запираются в свободное от учебы или работы время, — 12 600 рублей вместо 9 600.

За примерные поступки — премия и кино

Заключенных намерены и далее стимулировать за хорошее поведение, добросовестное отношение к труду и обучению, активное участие в воспитательных мероприятиях. Помимо благодарностей, вручения подарка, денежной премии в качестве поощрения предусмотрено разрешение на дополнительную посылку, передачу или свидание. А еще на покупку продуктов и предметов первой необходимости сверх установленной суммы можно будет тратить 3000 рублей вместо существующих 1 500.

С подозреваемых и обвиняемых за примерное выполнение обязанностей, соблюдение порядка содержания под стражей могут досрочно снять взыскание. Правда, не ранее чем через три месяца, если был объявлен выговор. И только спустя полгода, если наказанный сидел в карцере или одиночной камере на гауптвахте.

Отдельно оговаривается, что осужденного перестанут считать злостным нарушителем порядка также после досрочного снятия взыскания либо если он год с его отбытия не подвергался новому.

Приятный бонус дадут и несовершеннолетним. Им позволят вне графика посмотреть фильм, позаниматься спортом или другие виды досуга.





В защиту материнства и детства

Еще одно нововведение связано с тем, чтобы не разлучать заключенных женщин с малолетними детьми, пока им не исполнится четыре года. Сейчас такое возможно до трех лет.

Это касается случаев, когда малыши находятся в домах ребенка исправительных учреждений. Там матери могут общаться с ними в свободное от работы время без ограничения и даже получить разрешение жить вместе.

При этом осужденные с детьми до четырех лет, освобожденные от работы по беременности и родам, инвалиды первой группы не должны переводиться в штрафной изолятор, помещения камерного типа и единые помещения камерного типа.

С согласия осужденной ребенка могут передать родственникам, по решению органов опеки и попечительства — другим лицам либо в соответствующие детские учреждения по достижении трех лет. Этот возрастной порог также предлагается сместить на год в сторону увеличения.

«Подобные инициативы несут в себе принцип справедливости и имеют характер гуманизации, особенно в отношении этой категории людей, — сказал «Парламентской газете» зампред Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

Парламентарий уверен, что проекты поправок поддержат законодатели, правоприменители и российское общество в целом.

«Экономика, политика, социальная сфера — все меняется, а эта сфера долго оставалась в стороне. Сегодня пришло время поменять правила игры в отношении тех, кто оступился и находится в местах лишения свободы, — добавил депутат. — Они должны чувствовать государственную поддержку. Ведь цель наказания — исправление ситуации».

Вносится еще одно положение. Если малышу исполнилось три года, а женщине до окончания срока осталось не больше двенадцати месяцев, администрация исправительного учреждения вправе продлить время их совместного пребывания.

Однако сама жизнь в доме ребенка может негативно сказаться на психоэмоциональном состоянии и физическом развитии растущего организма, считают авторы законопроектов. В связи с этим рассматривается возможность условно-досрочного освобождения матерей, совершивших преступления небольшой тяжести, и заменить им наказание более щадящим.