. Законы, вступающие в силу с 10 октября
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Законы, вступающие в силу с 10 октября

Законы, вступающие в силу с 10 октября

С 10 октября 2022 года вводиться запрет на международные автоперевозки грузов по территории России транспортными средствами зарубежных перевозчиков из государств — членов Европейского союза, Великобритании и Северной Ирландии, Норвегии и Украины.

Запрет действует до 31 декабря 2022 года и распространяется на  двусторонние, транзитные перевозки, а также перевозки с территории или на территорию третьего государства.

Утвержден перечень товаров, на перевозку которых не распространяется запрет. В него, в частности, входят: мясо, рыба, молочная продукция, яйца, мед, растения, овощи, фрукты, какао и кондитерские изделия, алкоголь, табак, лекарства.

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2022 года № 1728 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 29 сентября 2022 г. № 681 «О некоторых вопросах осуществления международных автомобильных перевозок грузов»

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По материалам: pnp.ru

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