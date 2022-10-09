. Законы, вступающие в силу с 10 октября

С 10 октября 2022 года вводиться запрет на международные автоперевозки грузов по территории России транспортными средствами зарубежных перевозчиков из государств — членов Европейского союза, Великобритании и Северной Ирландии, Норвегии и Украины.

Запрет действует до 31 декабря 2022 года и распространяется на двусторонние, транзитные перевозки, а также перевозки с территории или на территорию третьего государства.

Утвержден перечень товаров, на перевозку которых не распространяется запрет. В него, в частности, входят: мясо, рыба, молочная продукция, яйца, мед, растения, овощи, фрукты, какао и кондитерские изделия, алкоголь, табак, лекарства.

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2022 года № 1728 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 29 сентября 2022 г. № 681 «О некоторых вопросах осуществления международных автомобильных перевозок грузов»