Вадим Карасев

Каждый звездный поток уникален. Дракониды не являются самым интенсивным звездопадом, но зато его можно назвать одним из самых благоприятных в плане энергетики. Сегодня, 10 октября, Дракониды отметятся максимумом своей интенсивности.

Сегодня нас с вами ждет самый благоприятный день октября. Пик активности потока Дракониды станет одним из трех важных астрологических событий, которые будут формировать вокруг нас благоприятные энергетические потоки. Пришло время узнать, что именно принесет нам с вами этот звездопад.

Особенности этого потока

В целом Дракониды будут активными примерно с 7 по 12 октября. Название свое этот поток получил в честь своего радианта. Метеоры прилетают из области неба, занятого созвездием Дракона, поэтому их так и назвали.

Активность потока невысока — около 10 метеоров в час. Это не самый яркий и не самый мощный поток, который удобнее всего наблюдать за городом, но зато у Драконид довольно сильное энергетическое влияние, с которым нельзя не считаться.

В какой сфере нам будут помогать Дракониды

Дракониды напрямую связаны со сферой работы и денег. Именно поэтому сегодня стоит сфокусироваться в первую очередь именно на ней. Астрологи рассказали, что нужно делать для того, чтобы стать успешнее и продуктивнее, а чего делать не стоит.

Совершайте сегодня покупки. Это прекрасный день для шопинга. Полезными станут как запланированные, так и спонтанные или вынужденные приобретения. Энергетика данного потока поможет потратить деньги правильно. Смело тратьте деньги на преображение внешнего вида — на новую одежду, прическу. При желании можете попробовать преобразить также свой дом. Это великолепный день для начала ремонта, покупки новой мебели.

Также 10 октября будет удачным временем для заботы о своем здоровье и здоровье своих близких. Можно и даже нужно тратиться на различные оздоровительные процедуры. Можно покупать абонемент в спортзал или в бассейн. Также можно купить полезные и качественные продукты, чтобы сделать вкусный ужин.

Это замечательное время для смены обстановки. При желании можно сделать сегодня перестановку мебели в доме. Это крайне благоприятно скажется на вашем настроении, здоровье, удаче в будущем и конкретно сегодня.

Дракониды поддерживают любые начинания по преображению дома, поэтом можно выбрасывать ненужные вещи, мусор, избавляться от хлама и делать генеральную уборку. Главное, чтобы на это было время и желание. Если желания нет, просто отдохните.