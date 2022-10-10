. 12 случаев, когда актёры умудрялись сыграть роль и героя, и злодея в одном и том же фильме

Про то, что один и тот же актёр способен исполнить больше одной роли в одном фильме, всем уже более менее известно — таких примеров немало. Но вот насколько разных персонажей принято играть? Можно ли, например, сыграть протагониста и здесь же антагониста? То есть и положительного, и отрицательного персонажей разом. Ну что за вопросы, конечно, да, мы же ради этого здесь и собрались!

Давайте посмотрим, кто и в каких фильмах умудрялся сыграть роли и героя, и злодея, подтверждая свой статус настоящих профессионалов, которые способны на кардинальные перевоплощения, не меняя при этом даже съёмочный павильон.

Майк Майерс в трилогии «Остин Пауэрс» (1997-2002)

New Line Cinema / New Line Cinema

Сыграл Остина Пауэрса и Доктора Зло.

Том Хэнкс в «Облачном атласе» (2012)

Warner Bros. / Warner Bros.

Том Хэнкс сыграл сразу 7 ролей в этом фильме (как и многие другие актёры). Среди его персонажей есть явно положительный Захри Бейли из постапокалиптического будущего и явно отрицательный доктор Генри Гуз.

Джонатан Хайд в фильме «Джуманджи» (1995)

Sony Pictures Releasing / Sony Pictures Releasing

Актёр сыграл злодейского охотника Ван Пелта, а также Сэмюэля Алана Пэрриша, отца главного героя, чья положительность хоть и не сразу, но раскрывается по ходу фильма.

Хью Джекман в фильме «Логан» (2017)

20th Century Fox / 20th Century Fox

Актёр исполнил роли героя Джеймса Логана или Росомахи, а также злодейского клона Икс-24.



Лупита Нионго в фильме «Мы» (2019)

Universal Pictures / Universal Pictures

Сыграла героиню Аделаиду Уилсон и её зловещего двойника Ред.

Райан Рейнольдс в фильме «Дэдпул 2» (2018)

20th Century Fox / 20th Century Fox

Актёр сыграл главного героя и озвучил злодея Джаггернаута.

Джефф Бриджес в фильме «Трон: Наследие» (2010)

Walt Disney Studios Motion Pictures / Walt Disney Studios Motion Pictures

Сыграл Кевина Флинна и его злодейского клона КЛУ. Причём для воплощения роли последнего Бриджеса омолаживали на 30 лет с помощью компьютерной обработки.

Хэнк Азариа в фильме «Ночь в музее 2» (2009)

20th Century Fox / 20th Century Fox

Сыграл явно положительную ожившую статую Авраама Линкольна и главного злодея Камунра.

Джейсон Айзек в фильме «Питер Пэн» (2003)

Universal Pictures / Universal Pictures

Актёр сыграл роли мистера Дарлинга и капитана Крюка. Исполнение этих ролей одним и тем же актёром является традиционным подходом к постановкам «Питера Пэна».

Дик Ван Дайк в фильме «Мэри Поппинс» (1964)

Walt Disney Studios Motion Pictures / Walt Disney Studios Motion Pictures

Актёр сыграл роли добродушного Берта и злобного мистера Доуса-старшего.

Бенедикт Камбербэтч в двух частях «Доктора Стрэнджа» (2016 и 2022)

Walt Disney Studios Motion Pictures / Walt Disney Studios Motion PicturesWalt Disney Studios Motion Pictures / Walt Disney Studios Motion Pictures

В фильме «Доктор Стрэндж» (2016) актёр сыграл главного героя Стивена Стрэнджа и также исполнил роль суперзлодея Дормамму.

В фильме «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» (2022) Камбербэтч помимо роли положительного Стрэнджа сыграл несколько версий этого героя из параллельных вселенных, в том числе Зловещего Стрэнджа.

Ещё несколько примеров, когда актёры играли несколько ролей в одном фильмы, вы можете увидеть в нашем приквеле этого поста.