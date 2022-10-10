. 13 рекордов Гиннесса, которые с легкостью лишат вас дара речи и заставят поверить в невозможное

Книга рекордов Гиннесса появилась в далёком 1955 году. С момента выхода удивительная энциклопедия фиксирует различные достижения, которые отвечают на вопросы о самых быстрых, сильных и необычных мира сего. Люди с разных уголков планеты стараются заявить о своих необычных способностях или отличиях, чтобы увековечить своё имя на страницах этого издания. Сегодня в книге заявлено 47 тысяч рекордов. Уверены, что с каждым годом их количество будет стремительно расти. Ниже представлены рекорды, на которые вам наверняка будет интересно взглянуть.

Джозеф Гризамор — обладатель ирокеза, высотой в 129,4 сантиметров

Этот впечатляющий мегаманго весит 4,25 килограмма

Колумбийские фермеры Герман Орландо Новоа Баррера и Рейна Мария Маррокин побили рекорд, сумев вырастить самый тяжёлый в мире манго в 2020 году.

Дрю Бэрримор установила рекорд, станцевав в самом большом в мире парике. Его размеры — 2,23 метра

В рамках шоу Джимми Фэллона «The Tonight Show» Дрю Бэрримор установила ещё два мировых рекорда. Актрисе предложили накрасить 10 добровольцев красной помадой за 30 секунд. Затем ей нужно было с разбега порвать несколько бумажных баннеров, с чем она справилась на отлично.

Самая высокая домашняя кошка Фенрир Антарес Пауэрс — 47,83 сантиметров

Рам Сингх Чаухан из Индии является обладателем самых длинных усов в мире

Самые длинные ногти на паре рук принадлежат Дайане Армстронг. Их длина 1,306 сантиметров

Женщина отказалась от маникюра на 25 лет и попала в Книгу рекордов Гиннесса как обладательница самых длинных ногтей в мире.

Самые большие женские руки принадлежат Румейсе Гелги. Их длина 24,93 сантиметра

Также Румейса Гелги носит титул самой высокой женщины в мире из ныне живущих.

Самая высокая супружеская пара Сунь Минмин и его жена Сюй Янь из Китая

Общий рост супругов составляет 423,47 сантиметров. Рост мужа — 236,17 сантиметров, жены — 187,3.

Самая короткая корова Рани имеет длину всего 50,8 сантиметров

Ю Цзянься отрастила ресницы, длиной в 12,40 сантиметров

50,8-сантиметровый шарик из жвачки без использования рук надул Чад Фелл

Моти «Мо» Риккерт — сенбернар с самым длинным языком в мире

Независимый ветеринар официально измерил его и зафиксировал длину в 18,58 сантиметров.