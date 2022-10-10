. 15 обычных предметов, которые способны вызывать только грязные мыслишки
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15 обычных предметов, которые способны вызывать только грязные мыслишки

15 обычных предметов, которые способны вызывать только грязные мыслишки

В каждой компании есть человек, который находит скрытый сексуальный смысл даже в самых обычных предметах и отпускает грязные шуточки по этому поводу.

И даже если вы себя таковыми не считаете, взгляните на этот пост, и мы обещаем, что эти 15, казалось бы, самых обычных предметов вызовут у вас "те самые" ассоциации.

1. "Мой завтрак необычной формы"

2. "Что-то мне это напоминает"

3. "Приятного аппетита!"

4. "Не может быть, чтобы эти снимки вызывали ассоциации только у меня"

5. "Смотрите какие грибочки"

6. "Хех"

7. "Взгляните на плойку Барби моей дочери."

8. "Уличное искусство"

9. "Я почти уверен, что рекломадатель сделал это намеренно"

10. "Люди с испорченными умами точно заметят узор на ковре."

11. "Бассейн в отеле."

12. "Вы видите то же, что и я?"

13. "У кого-то вечеринка..."

14. "Свечки в доме моей подружки."

15. "Просто мини гольф

# Интересное
По материалам: Юмор

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