15 обычных предметов, которые способны вызывать только грязные мыслишки
Сегодня, 17:45
В каждой компании есть человек, который находит скрытый сексуальный смысл даже в самых обычных предметах и отпускает грязные шуточки по этому поводу.
И даже если вы себя таковыми не считаете, взгляните на этот пост, и мы обещаем, что эти 15, казалось бы, самых обычных предметов вызовут у вас "те самые" ассоциации.
1. "Мой завтрак необычной формы"
2. "Что-то мне это напоминает"
Todo me recuerda a ella pic.twitter.com/UiKMopBIH2— Me Parthor Culo (@me_parthor) September 28, 2022
3. "Приятного аппетита!"
4. "Не может быть, чтобы эти снимки вызывали ассоциации только у меня"
5. "Смотрите какие грибочки"
6. "Хех"
7. "Взгляните на плойку Барби моей дочери."
8. "Уличное искусство"
9. "Я почти уверен, что рекломадатель сделал это намеренно"
10. "Люди с испорченными умами точно заметят узор на ковре."
11. "Бассейн в отеле."
12. "Вы видите то же, что и я?"
13. "У кого-то вечеринка..."
14. "Свечки в доме моей подружки."
15. "Просто мини гольф
По материалам: Юмор