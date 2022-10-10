. 15 занимательных случаев, которые доказывают, что настоящие фотошедевры могут возникнуть из ниоткуда
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15 занимательных случаев, которые доказывают, что настоящие фотошедевры могут возникнуть из ниоткуда

15 занимательных случаев, которые доказывают, что настоящие фотошедевры могут возникнуть из ниоткуда

В нашей жизни происходит много чего любопытного и загадочного. Иногда, глядя на сюрпризы от госпожи случайности, мы не можем дать им объяснение. Но мы можем на всё это смотреть восхищёнными глазами и неустанно аплодировать лучшему фокуснику этой планеты. Ведь кто ещё натворит таких делов, как не счастливая случайность, которая то и дело пробует себя в разных ролях? Сегодня она — фокусник!

Яичница сегодня утром решила стать символом инь и ян

Солнечный луч почти идеально разделил моего кота на две половинки

Дерево из огоньков

Фейерверк решил добавить немного магии к унылому стволу дерева.

Трещины по всему стеклу? Не беда! Зато на горы полюбовались

Защитное стекло от телефона было разбито красиво!

Была длинная собака, а стала ещё длиннее

Кусочек природы в кружке с чаем

Оставил чашку чая на 15 минут, а когда вернулся, то увидел, что на поверхности образовались разводы в виде веток деревьев с листьями.

Капля краски упала на руку в виде бокальчика мартини

Звезда этой кухни

Кипяток собрал весь зелёный горох в одну большую звезду.

Мягкое приземление снега с горки

Удачное расположение льда в стакане

Паутина в виде человека-паука

Пыль осела на моих замшевых роликах в виде рентгеновского снимка моей стопы

Пальмочка на одиноком острове

Растаявший снег на скамейке подарил людям необычную геометрическую картину

Замёрзшая миниатюра леса

А здесь вы найдёте 20 странноватых фото, глядя на которые хочется спросить: «Погодите-ка, что тут происходит?»

# Интересное
По материалам: twizz

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